Guenda Goria e Massimiliano Morra amore o finzione?/ Lei si espone ma lui “Ora non posso darti una risposta”

GUENDA GORIA PRONTA A GIOCARE SENZA LA MADRE MARIA TERESA RUTA AL GF VIP 2020?

Guenda Goria è pronta a giocare da sola al Grande Fratello Vip 2020? Il fatto che lei e sua madre, Maria Teresa Ruta, siano entrate insieme mentre tutti gli altri giocano da singoli, fa storcere un po’ il naso a tutti, forse inquilini compresi, ma se la motivazione fosse diversa da quella che crediamo? La bella Guenda Goria è entrata in casa, ha fatto amicizia con tutti e si è subito sfogata raccontando dell’assenza della madre ma, soprattutto, di quanto suo padre abbia sempre preteso il massimo senza mai dirle brava o bene. Questo l’ha fatta soffrire perché lo avrebbe voluto un po’ più presente in questo senso e anche il Grande Fratello Vip non è riuscito a risanare il loro rapporto visto che il padre ha preferito scappare dal confronto con la figlia nascondendosi dietro i ristretti tempi televisivi. E ora? In molti sono convinti che la rinascita di Guenda Goria passi proprio dall’addio alla madre. Le due sono in nomination, soprattutto per colpa di Maria Teresa Ruta che in casa fa fuoco e fiamme, e se le venisse proposto di giocare da sola liberandosi da questa zavorra?

GUENDA GORIA FA GLI OCCHI DOLCI A MASSIMILIANO MORRA E LUI…

In molti sono convinti che Guenda Goria potrebbe farlo ma se da un parte sono sicuri che vuole liberarsi dalla madre Maria Teresa Ruta, dall’altra sono convinti che non farebbe lo stesso con Massimiliano Morra. L’attore e Guenda sono molto legati e in questi ultimi giorni sono stati spesso insieme causando la gelosia di Adua del Vesco che addirittura lascia il suo letto per “spiarli” e dal tugurio ha provato a non mollare la presa sul suo ex. Ma sarà abbastanza? Dal ritorno dal tugurio, Massimiliano Morra e Guenda Goria hanno affrontato l’argomento e la risposta dell’attore non è stata proprio categorica: “Hai una bella testa e mi piaci esteticamente. Ora non posso darti una risposta, magari fuori…La mia situazione è complicata. Anche se io non mi precludo nulla e su questo ho avvertito la mia ragazza. Il rischio che la mia storia possa finire c’è, ma per ora è una cosa difficile. Non precludiamoci nulla. Chi vivrà, vedrà”. La rinascita di Guenda passerà dal Grande Fratello Vip 2020?



