Guenda Goria e Massimiliano Morra, chiarimento nella notte/ “Mi scuso per l’irruenza”

Guenda Goria e Massimiliano Morra hanno chiarito le rispettive posizioni. Tutto è nato a seguito di quanto accaduto ieri sera, in occasione della diretta della puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda come di consueto lunedì sera. Guenda Goria ha deciso di mandare in nomination Massimiliano Morra, spiegando che lo stesso era stato troppo aggressivo con lei la settimana scorsa; in quell’occasione, secondo la figlia di Maria Teresa Ruta, l’attore avrebbe dato troppo risalto al fatto che la stessa Guenda fosse il sogno erotico dell’ex modello. “Se c’è una cosa che non tollero – le parole di lei – è qualsiasi tipo di aggressività di un uomo nei confronti di una donna. E’ stato molto aggressivo nei miei confronti. Non si deve permettere di alzare la voce e aggredire una donna. Io mi aspettavo delle scuse sui modi”. Pronta la replica di Morra: “In realtà è successo che mi sono state messe parole in bocca che non ho mai pronunciato. Sono cose che sono arrivate al mio orecchio da Guenda e da Patrizia De Blanck”.

GUENDA GORIA E MASSIMILIANO MORRA, PACE NELLA NOTTE: IL PASSO INDIETRO DELL’ATTORE

Come scrive Vico Delle News, fra i due è comunque avvenuto un chiarimento nella scorsa notte, e la situazione sembrerebbe essere tornata alla normalità. Secondo Guenda Goria, Massimiliano Morra si sarebbe arrabbiato con lei per un qualcosa che la stessa ritene sciocco, frivolo, di poca importanza. L’attrice inoltre non si capacita del fatto che Massimiliano non si sia invece arrabbiato con la sua ex, Adua, per delle insinuazioni ben più pesanti. “Io mi scuso con te per l’irruenza che ho avuto – il passo indietro di Massimiliano Morra rivolto a Guenda Goria durante un colloquio avvenuto la scorsa notte nella casa del Grande Fratello Vip 5 – dopo l’ho capito che avevo sbagliato nel modo. Purtroppo, però, ci sono rimasto molto male perché all’orecchio di Adua e di tutti è arrivata questa cosa del sogno erotico su di te. Ci sono rimasto male perché sei la persona con cui più ho legato, io sono una persona molto rancorosa”. Pace fatta? Per molti si tratta solo di una tregua fino al prossimo scontro…



