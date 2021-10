Guenda Goria e Mirko al Cammino di Santiago/ Lei “Che dolore, son finita in ospedale”

Guenda Goria e Mirko Gancitano stanno affrontando il Cammino di Santiago, come i lettori de “Il Sussidiario” sanno, grazie alla pubblicazione quotidiana del loro diario di viaggio, impreziosito dalle istantanee da loro scattate lungo il percorso. Oggi, la coppia si è collegata con l’Italia, in particolare con la trasmissione “Trends&Celebrities” di Rtl 102.5 News, condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri, nel corso della quale hanno rivelato di essersi “divisi” per un giorno: a camminare, oggi, infatti, è solo Mirko.

“Dobbiamo percorrere 130 chilometri in totale per arrivare a Santiago – ha spiegato Guenda –. Avendo avuto un forte dolore al nervo sciatico ieri, oggi non riesco a camminarci su, sono anche senza voce. Oggi prendo un autobus e spero di raggiungere in tempo Mirko, magari per fare insieme il tratto finale di strada”. Ricordiamo che l’attrice ieri è finita in ospedale a causa del problema fisico che l’ha colpita e le è stata fatta un’iniezione per placare il dolore che avvertiva.

MIRKO E GUENDA: “ECCO PERCHÉ CAMMINIAMO VERSO SANTIAGO”

Ha quindi preso la parola Mirko Gancitano, che ha spiegato come sia nata l’idea di fare il Cammino di Santiago: “Tutto è cominciato per gioco, siamo partiti all’avventura da Milano con un volo aereo. La spiritualità la trovi nel cammino, cosa che noi non ci saremmo aspettati, perché non avevamo alcuna pretesa. La si respira, la si vede tra i pellegrini, nella solidarietà esistente tra gli uni e gli altri. Ne abbiamo incontrati all’incirca 500”.

Il ragazzo ha raccontato anche il motivo per il quale abbia scelto quest’oggi di mettersi in marcia senza la sua dolce metà: “La mia è stata una scelta d’amore, in realtà. Ho deciso di prendere il passaporto da ‘peregrino’ di Guenda e timbrarlo per strada. Lo sto falsificando per amore, lei si è infortunata. Essendo un percorso spirituale, credo che non contino i chilometri fatti”. Guenda è quindi intervenuta per ribadire un concetto importante: “Ci tengo a fare le altre tappe. Io stamattina mi sono alzata convinta di farcela, invece non è stato così. Mi sono infortunata al nervo sciatico, di cui soffro”.

