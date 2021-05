Guenda Goria e Mirko Gancitano a Temptation Island?/ Lei “Aperta a questa esperienza”

Guenda Goria e Mirko Gancitano sono innamoratissimi. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria torna a raccontare com’è sbocciata questa bellissima storia in diretta su RTL 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. “Mirko è un ragazzo davvero molto dolce. – esordisce l’ex gieffina parlando del suo fidanzato – Oltre ad essere molto carino fuori è molto bello dentro. Mi riempie di attenzioni, di fiori e devo dire mi ha fatto tornare ad aprire il cuore dopo tanto tempo. Poi è una storia fresca, pulita e io sono davvero felice.”

Saperla felice è una gioia anche per mamma Maria Teresa, di cui Guenda rivela: “Mamma è molto contenta, mi vede serena, contenta ma ovviamente mi dice di andare piano per tutelare il cuore della sua bimba. Lei mi ha consigliato di trovare un ragazzo giovane, un uomo che abbia qualcosa da scoprire e soprattutto da scoprire insieme a te perché io avendo avuto uomini molto più grandi avevano già dato tanto nella vita. Devo dire che aveva ragione.”

Una coppia felice e innamorata quella composta da Guenda Goria e Mirko Gancitano, perfetta per una partecipazione alla prossima edizione di Temptation Island. Ma loro parteciperebbero allo show condotto da Filippo Bisciglia? “Io sono aperta a tutte le esperienze, – fa sapere Guenda, per poi precisare che – il problema è Mirko perché è di una gelosia fotonica. Ho scoperto che è davvero gelosissimo, è anche un po’ siculo.” Mirko, in collegamento con RTL 102.5 News, non chiude però la porta in modo definitivo: “Partecipare? Bella domanda. Sono davvero gelosissimo, quindi sarebbe un grande punto interrogativo. Potrebbe comunque essere un’esperienza per metterci alla prova.”

