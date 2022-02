Guenda Goria e Mirko Gancitano “Alex Belli in casa per Delia”/ “Vuole riconquistarla”

Guenda Goria e Mirko Gancitano sono i migliori amici di Alex Belli e Delia Duran. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021 di Alex, sia Guenda che Mirko hanno parlando del rapporto tra Alex e Delia esortando più volte l’attore a controllare i suoi atteggiamenti con Soleil Sorge per non ferire la Duran. Ospiti della puntata del GFVip Party, in onda il 14 febbraio, Guenda Goria e Mirko Gancitano, ai microfoni di Giulia Salemi e Gaia Zorzi, hanno parlato della decisione di Belli di tornare nella casa di Cinecittà per fare chiarezza sul suo rapporto con Delia, ma anche con Soleil Sorge.

Secondo la figlia di Maria Teresa Ruta e Mirko Gancitano, Alex Belli vuole riconquistare la fiducia di Delia. “Ha paura di perderla. Io spero che ci sia una buona componente di gioco, e credo che loro torneranno insieme”, ha detto la Goria. “Alex rientrerà per riconquistare Delia ma in ogni caso proverà a non uscirne da perdente conoscendolo. L’avvicinamento di Delia ad Antonio Medugno? E’ una palese ripicca che lei sta facendo ad Alex. Bella spinta, e poi anche prendersi il due di picche da un ragazzo di 24 anni non è che sia la cosa più bella”, sono state le parole di Mirko.

Guenda Goria e Mirko Gancitano: “Soleil Sorge? Resterà fuori”

Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno parlato anche di Soleil Sorge che si è ritrovata nuovamente tra Alex Belli e Delia Duran. Secondo Guenda, Soleil deciderà di restare fuori dal triangolo lasciando la scena all’attore e alla modella venezuelana. “Sicuro le dinamiche cambieranno. In tutto questo voglio capire Soleil, io credo che lei si toglierà dagli impicci, conoscendo la sua intelligenza. Delia mi colpisce, non riesco a leggerla. Quello che ho detto anche ad Alex che lei ha sofferto tanto, questa sofferenza l’ha resa poco lucida”, ha spiegato la figlia di Maria Teresa Ruta.

Infine, avendo vissuto accanto a Delia mentre Alex era nella casa del GF Vip, la Goria ha concluso: “Ho paura che il loro rapporto non possa tornare quello che era prima. Però io credo che Delia stia giocando e che ami profondamente Alex, hanno un modo di vivere molto simile. Delia è una donna molto intelligente e sa come prendere Alex Belli. E’ entrata e adesso si sta prendendo la sua rivincita, ha vinto anche il televoto, per cui sono molto contenta, e adesso ha creato in Alex grande gelosia, vi assicuro che Alex è molto geloso. Lui ha una voglia matta di riconquistarla”. Belli riuscirà a riconquistare Delia? Cliccate qui per vedere il video.





