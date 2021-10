Guenda Goria e Mirko Gancitano/ “Matrimonio tra 1 anno. Proposta? Prima del GF Vip…”

Guenda Goria e Mirko Gancitano sono intervenuti in qualità di ospiti nel corso della puntata di “Trends&Celebrities” andata in onda oggi, lunedì 25 ottobre 2021, sulle frequenze di Rtl 102.5 News e condotta da Simone Palmieri e Andrea Tarricone. La figlia di Amedeo Goria, ormai ex gieffino, ha parlato del problema fisico accusato lungo il Cammino di Santiago, che l’ha costretta a sospendere momentaneamente il percorso: “Alla fine mi sono veramente bloccata con la schiena. Ho sofferto di ernia in passato: spero sia solo una contrattura del nervo sciatico. Ci siamo un attimo stoppati, ma assolutamente vogliamo finire questo percorso. Mi sto rimettendo in forze, poi torneremo lì. Si tratta di un itinerario spirituale e comunitario. Ho rivissuto tante cose della mia infanzia”.

Endometriosi cos'è e vip che ne soffrono/ Guenda Goria, Laura Torrisi, Giorgia Soleri

Mirko Gancitano, a quel punto, ha ricordato di avere chiesto la mano di Guenda al papà Amedeo durante il GF Vip: “Si sono dette delle cose con cognizione di causa. Organizzeremo tutto nei minimi dettagli, ne parleremo tra un annetto. Ho già comprato l’anello a Guenda”. Quest’ultima ha risposto: “Sono felice, stiamo accelerando anche un po’ i tempi… Ho paura che, se mi conosce troppo, poi torni indietro!”.

GUENDA GORIA FIGLIA AMEDEO FURIOSA CON VERA MIALES/ "Dovevi smentire per un motivo.."

GUENDA GORIA E MIRKO GANCITANO: “LA LOCATION DELLE NOSTRE NOZZE”

Guenda Goria ha quindi rivelato ai microfoni di Rtl 102.5 News la possibile location delle nozze con Mirko Gancitano: “Castello Ruta, il castello di mamma dove lei organizza eventi e matrimoni. Il Sud? Potrebbe anche essere! Forse organizzeremo due cerimonie, ho tanti parenti anche là”.

Infine, un retroscena: Mirko aveva chiesto la mano di Guenda già prima del Grande Fratello Vip. “La proposta è stata fatta precedentemente a Guenda a casa – ha rivelato il giovane –. Era il 30 settembre. Le ho detto: ‘Sai che giorno è oggi? Oggi è il giorno che ti ricorderai per tutta la vita’. Mi sono inginocchiato e le ho fatto la proposta”.

MIRKO GANCITANO, FIDANZATO GUENDA GORIA: FUTURO MARITO/ Chiede la mano in diretta tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA