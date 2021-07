Guenda Goria e Mirko Gancitano, paura in barca/ Sfiorato l’incidente: “Sotto choc”

Paura per Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano. La coppia sta trascorrendo una breve vacanza in Sicilia dove è stata protagonista di un piccolo incidente in barca. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Guenda che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha svelato i dettagli della disavventura vissuta in mare. La coppia si trovava in barca che, stando a quello che ha raccontato Guenda, sarebbe stata sfiorata da un’altra imbarcazione rischiando così il naufragio. “È successo un fatto molto grave che voglio condividere con voi per dirvi di non fare mai una cosa del genere: praticamente una barca ci è appena passata a velocità elevatissima, vicinissima alla nostra imbarcazione creando delle onde pazzesche“, ha raccontato Guenda. A pagarne le conseguenze è stato il cane di Mirko che si è spaventato molto.

Guenda Goria e l’incidente sfiorato in barca

Tanta paura per Guenda Goria e Mirko Gancitano che, fortunatamente, non si sono fatti male. Lo spavento, però, è stato grande e, attraverso Instagram, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goeria, esorta tutti ad essere prudenti quando si va in barca. “Noi fortunatamente non siamo caduti e non ci siamo fatti male e non è stata colpita la barca, ma il cane di Mirko è caduto in acqua e si è spaventato moltissimo. Siamo tutti sotto choc. Queste cose non si fanno. Se volete fare una vacanza in barca, ricordate che il mare è pericoloso e bisogna guidare lucidi perché in un attimo ci si può fare male. Sono ancora un po’ spaventata”, ha aggiunto ancora Guenda che, accanto a Mirko, ha trovato l’amore vero che sognava da tempo.

