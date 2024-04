Guenda Goria e Mirko Gancitano, svelato il nome del bebè in arrivo/ L’annuncio in tv: “Una scelta di cuore”

Guenda Goria e Mirko Gancitano, il figlio si chiamerà Noah: l’annuncio

Guenda Goria e Mirko Gancitano stanno vivendo un periodo di grande attesa, in vista della nascita del loro primo bebè. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, insieme al compagno e suo futuro sposo, accoglieranno presto nella loro famiglia un maschietto e non possono essere più felici di così. Oggi pomeriggio la coppia è intervenuta in video-collegamento con La volta buona, il programma di Caterina Balivo in cui sono stati spesso ospiti nelle settimane precedenti, e dove hanno anche rivelato il sesso del nascituro.

Nella puntata di oggi la coppia si è sbilanciata e, dopo una lunga riflessione, hanno finalmente svelato il nome del bebè. “Alla fine abbiamo fatto una scelta di cuore. Il significato del nome è di origine biblica e vuol dire: ‘Colui che porta sollievo’“, confessa Gancitano. Gli fa eco la Goria, che ammette: “L’abbiamo scelto insieme, anche perché è un nome particolare, moderno. Vuol dire ‘Dono di Dio‘”. Alla fine, l’annuncio più importante e tanto atteso dal pubblico: il loro bambino si chiamerà Noah.

Guenda Goria in dolce attesa di Noah: “Dono di Dio, quello che sei tu per noi“

Noah è dunque il nome che Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno scelto per il loro primo figlio, prossimo alla nascita. La coppia è in estasi e, dopo l’annuncio ufficiale in video-collegamento con La volta buona, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è anche intervenuta sui social. Sul suo profilo Instagram ha condiviso un carosello di dolcissimi scatti e, a corredo, una breve didascalia che annuncia nuovamente il nome del bebè.

“Benvenuto Noah: dono di Dio. Quello che sei tu per noi“, scrive la Goria. “Quando ti abbiamo detto questo nome hai fatto un piccolo movimento quando ancora non ti muovevi. Da lì in poi sei diventato un ballerino. Spero ti piacerà. Con tanto amore, la tua mamma“.

