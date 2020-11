Guenda Goria e Telemaco dell’Aquila / Scintille e veleno a Live non è la D’Urso

Si preannuncia uno scontro di fuoco tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila a Live non è la D’Urso. Dopo la rottura maturata al termine dell’esperienza di Guenda al Grande Fratello VIP, i due hanno deciso di interrompere la loro storia d’amore. Una scelta che la Goria sostiene di aver preso per motivi di forza maggiore. Sostanzialmente non avrebbe trovato il Telemaco che si aspettava fuori dalla casa, tutt’altro: “Avevo fatto a lui la prima telefonata dopo l’eliminazione. Avevo una voglia matta di sentirlo. Era tarda notte, speravo in un “Bentornata, amore”, pieno di affetto. Invece non ha risposto al telefono”, si legge sul virgolettato riportato dal portale Fanpage. Ad attendere Guenda Goria, dunque, una persona tutt’altro che desiderosa di rivederla. Come ammesso dalla stessa concorrente gieffina, Telemaco non avrebbe apprezzato il suo percorso al Grande Fratello VIP, oltre ai rumors di gossip che lo hanno coinvolto.

Guenda Goria, la sua versione sulla rottura con Telemaco

“Lui sostiene di essere arrabbiato perché sono usciti gossip sulla sua vita privata, ma in realtà chi ha sollevato la questione non sono io, ma la sua ex moglie”, ha precisato Guenda Goria. Una versione che forse non calza con quella di Telemaco dell’Aquila, pronto a raccontare la sua verità nel confronto con l’ex compagna nei salotti di Barbara D’Urso. Chiarimento in vista tra gli ex fidanzati, con la conduttrice che cercherà di scavare a fondo sul loro rapporto e sui reali motivi che hanno decretato la rottura. Intanto Guenda Goria è tornata single, anche se al momento non sembra intenzionata a rifarsi una vita sentimentale. “Voglio ripartire da me stessa”, avevo detto. Ma oggi, domenica 15 novembre, riparte dal confronto con il suo ex fidanzato Telemaco dell’Aquila.



