Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila/ Tornano insieme? Resa dei conti a Live Non è la D’Urso

Resa dei conti tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila. La figlia di Maria Teresa Ruta incontrerà l’ex nella puntata di Live – Non è la D’Urso in onda oggi, domenica 28 novembre. Dopo i vari botta e risposta a distanza, per Guenda e Telemaco è arrivato il momento di guardarsi negli occhi. La Goria è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 quando la sua frequentazione con Telemaco era iniziata da pochi mesi. Uscita dalla casa, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha deciso di scrivere definitivamente la parola fine sulla sua storia con Telemaco che non l’avrebbe cercata dopo la sua eliminazione dal reality. Dopo aver raccontato la propria versione dei fatti in varie interviste a cui lui ha prontamente replicato attraverso i microfoni di Barbara D’Urso, questa sera, Guenda Goria incontrerà Telemaco per chiudere, forse, per sempre la vicenda.

GUENDA GORIA: “TELEMACO NON MI HA MAI CERCATA DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP”

Guenda Goria aveva creduto in una storia con Telemaco Dell’Aquila, ma uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, non ha trovato in Telemaco l’uomo che sperava di ritrovare. “Non mi aspetto niente perché il problema è stato che ho riposto troppe aspettative e sono rimasta delusa” – ha raccontato Guenda in un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv. La Goria, anche durante la permanenza nel bunker di Cinecittà, avrebbe fortemente apprezzato un segnale da parte di Telemaco che, però, non è arrivato. Oggi, Guenda non ha più alcuna aspettativa e ammette di essere molto cambiata e di aver capito di non aver per forza bisogno di una figura maschile al suo fianco. “Oggi sono anche un po’ cambiata e questo lui me lo rimprovera. Credo di essere sempre la stessa ma ciò che cercavo prima in un uomo oggi le ho trovate dentro di me. Sono più consapevole di quello che voglio senza il bisogno di dovermi appoggiare ad una figura maschile. Non ho apprezzato nulla di quello che ha fatto da quando sono uscita dalla casa. Credo che il lavoro maggiore lo debba fare lui e non so se sarà in grado e se avrà voglia di farlo”, ha aggiunto a Superguidatv.

TELEMACO DELL’AQUILA: “ARRABBIATO CON GUENDA PER IL FLIRT CON MASSIMILIANO MORRA”

Telemaco Dell’Aquila non parlerà per la prima volta questa sera. L’ex di Guenda Goria, infatti, ha già rilasciato alcune dichiarazioni a Live – Non è la D’Urso svelando di non aver gradito la vicinanza, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, tra Guenda e Massimiliano Morra. L’atteggiamento della Goria lo avrebbe infastidito e allontanato come ha spiegato lui stesso ai microfoni di Barbara D?Urso. Cosa racconterà, invece, questa sera Telemaco? L’incontro con Guenda si concluderà con la pace? I due riusciranno a trovare un punto d’incontro o si diranno addio per sempre? Barbara D’Urso è pronta a fare da paciere tra i due ex.



