Guenda Goria e Telemaco sono tornati insieme?/ “Dopo l’ascensore tanti baci ma…”

Cos’è accaduto tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila dopo l’incontro nell’ascensore di Live non è la D’Urso di domenica scorsa? Chi ha seguito la tormentata storia d’amore in questi mesi è infatti curioso di scoprire se Barbara D’Urso sia riuscita nell’impresa di far rimettere insieme i due. Lo scopriamo oggi, nel corso del nuovo appuntamento di Pomeriggio 5. Ospite della D’Urso, Guenda ha infatti affrontato l’argomento con un po’ di imbarazzo, ammettendo che dopo l’incontro in ascensore effettivamente si sono rivisti. “Siamo stati insieme, ci siamo abbracciati tanto…” ammette la Goria che, stuzzicata dalla conduttrice, confessa che sì “Ci sono stati tanti baci”. Ma questo vuol quindi dire che lei e Telemaco sono di nuovo una coppia?

Guenda Goria: “Io e Telemaco insieme? È un rapporto ma deve dimostrarmi che…”

Guenda Goria precisa a Pomeriggio 5 che è ancora presto per dire che stanno insieme. “Nella mia vita il fatto di tornare insieme deve avere un’importanza diversa rispetto a quella che aveva prima” ammette. Tuttavia tiene a precisare che “La nostra non è un’amicizia speciale, eh! È un rapporto però io aspetto ancora dimostrazioni…” Dunque il primo passo è stato fatto ma starà a Telemaco dimostrare a Guenda che il suo sentimento è sincero fino alla fine. “Insomma vi siete riuniti carnalmente, diciamo così…” commenta sul finale Barbara D’Urso.



