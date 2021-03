Guenda Goria è tornata con Telemaco?/ “Ero totalmente single adesso un pò meno”

Guenda Goria in collegamento da Sharm el Sheik a Live Non è la D’Urso fa una rivelazione choc che non scappa alla padrona di casa Barbara d’Urso. La figlia di Maria Teresa Ruta, reduce dalla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2020, ha lasciato l’Italia per approdare in Egitto dove è impegnata in alcuni progetti di lavoro. Di cosa si tratta? La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria parla di impegni legati alla promozione del turismo in Egitto con la giovane che precisa: “nel senso che ovviamente per promuovere il turismo devo fare qualche cosa di allegro, delle immagini allegre e invitante”. Poi Guenda prosegue dicendo: “ho casa qui, ho scelto di vivere qui da molto tempo e come tu sai Barbara ho trovato anche l’amore qui. E’ un posto che ho scelto per tanto”….Barbara d’Urso da Cologno Monzese non si lascia scappare la rivelazione choc e domanda: “é tornato fuori Telemaco? Fermi! Busta choc gold è tornato fuori Telemaco?”. Da Sharm El Sheik però Guenda Goria precisa “non è detto che sia lui, ma diciamo che il cuore…non è detto che sia lui, però diciamo che stanotte c’è una bellissima luna piena e stanotte qualcosa si sta muovendo, prima ero totalmente single adesso un pò meno”.

Guenda Goria non è più single? La rivelazione a Live Non è la D’urso

Guenda Goria è tornata con Telemaco? Oppure la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha un nuovo amore? A rivelarlo è stata proprio la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 che, in collegamento da Sharm El Sheik, ha rivelato di non essere più single. Chi è il nuovo compagno? In molti pensano che la Goria sia tornata con Telemaco, il fidanzato di cui ha parlato proprio all’interno della casa del GF VIP 5, ma lei tergiversa senza fare nomi. Anzi, la ex concorrente del reality show non precisa neppure se è un italiano o un egiziano. Dallo studio è Vladimir Luxuria ad indagare: “ma si muove un egiziano o un italiano?”, ma a rispondere è Giovanni Ciacci “è italiano”, mentre la Goria da Sharm precisa “non lo so, non lo so”.

