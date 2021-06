Guenda Goria: “Farei Temptation Island con Mirko”/ Amedeo Goria “Stanno bene insieme”

Serena e felice, Guenda Goria racconta le ultime novità della sua vita con grandissimo entusiasmo su RTL 102.5 News, durante la rubrica Trend&Celebrities condotta da Francesco Fredella. Innamorata di Mirko Gancitano con cui è impegnata in un progetto on the road alla scoperta dell’Italia, Guenda Goria risponde alla domanda su una probabile partecipazione a Temptation Island 2021. “Io parteciperei a Temptation. Questi reality sono delle bellissime prove di vita ma il problema sarebbe Mirko che mi chiederebbe un falò dopo cinque minuti”, racconta Guenda. “Secondo me sarebbe il contrario“, ribatte Mirko. “Lui è gelosissimo. Ha anche una gelosia retroattiva nei confronti dei mie ex”, si difende Guenda. “Conoscendo Mirko, so che sarebbe gelosissimo e non ti farebbe arrivare al falò“, dice ancora Francesco Fredella. Mirko, da parte sua, conferma la propria disponibilità per Temptation Island.

Guenda Goria, topless "Nudità contro la violenza"/ Polemica: "Ne vale la pena?"

Guenda Goria: “Mirko e papà si sono incontrati

Guenda Goria, a Francesco Fredella, racconta dell’incontro tra il fidanzato Mirko e il padre Amedeo Goria. Il giornalista, ospite a sorpresa su RTL 102.5 News, durante la rubrica Trend&Celebrities condotta da Francesco Fredella, esprime la propria opinione sul nuovo fidanzato della figlia. “Ho conosciuto Mirko, è un bravo ragazzo. Ho visto di nuovo Guenda con gli occhi luminosi e comprensivi. Li vedo bene insieme, sono molto uniti e affiatati. Guenda ha il suo carattere, la sua grande personalità e ha bisogno di essere amata”, ha spiegato papà Amedeo che promuove Mirko come fidanzato di Guenda. Amedeo, poi, parla della sua vita privata: “Frequento questa ragazza anche se professo la mia possibilità di essere libero“, confessa il giornalista. “Ho conosciuto questa ragazza. All’inizio avevo dei dubbi, ma papà me ne parla bene”, ribatte Guenda che non nasconde di controllare un po’ il papà.

LEGGI ANCHE:

Guenda Goria Vs Zorzi "Grande delusione"/ "Chiamato tante volte, non ha mai risposto"Guenda Goria e Mirko Gancitano a Temptation Island?/ Lei "Aperta a questa esperienza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA