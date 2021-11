Guenda Goria, fidanzata Mirko Gancitano/ Alex Belli testimone di nozze?

Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, è la fidanzata di Mirko Gancitano, il migliore amico di Alex Belli. Per fare una sorpresa all’attore, Mirko, questa sera, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dove, lo scorso anno, c’era Guenda Goria che non conosceva ancora. L’amore tra Guenda e Mirko Gancitano, infatti, è nato a Sharm El Sheik dove lei si trovava lì per una vacanza, mentre lui per lavoro, dopo il Grande Fratello Vip. I due sono stati travolti da un vero e proprio colpo di fulmine al punto da aver già deciso di sposarsi. Mirko, infatti, ha chiesto la mano della fidanzata a papà Amedeo Goria quando quest’ultimo era ancora nella casa di Cinecittà.

Guenda Goria e Mirko Gancitano genitori?/ "È il momento migliore per avere un figlio"

Guenda Goria, da fidanzata di Mirko Gancitano, si è così avvicinato ad Alex Belli e a Delia Duran. Mentre l’attore è nella casa del Grande Fratello Vip 2021, infatti, Delia trascorre molto tempo con Guenda e Mirko. Proprio la Goria aveva criticato Alex Belli per il suo rapporto con Soleil Sorge difendendo Delia.

Guenda Goria bacchetta Alex Belli/ "'Amicizia' con Soleil Sorge? Delia Duran soffre"

Guenda Goria, fidanzata Mirko Gancitano: la data del matrimonio ancora top secret

Quando si sposeranno Guenda Goria e Mirko Gancitano? La data del matrimonio ancora non c’è, ma il testimone di nozze di Mirko potrebbe essere proprio l’amico Alex Belli che, durante il matrimonio con Delia Duran, ha avuto Mirko al proprio fianco. Alex Belli non ha nascosto l’emozione quando Mirko ha chiesto la mano della fidanzata ad Amedeo Goria mentre Guenda, in attesa di pronunciare il fatidico sì, sui social, si è lasciata andare ad una dichiarazione importante.

“L’ EMOZIONE PIÙ GRANDE❤️ posso solo dire mille volte GRAZIE! Grazie al mio amore Mirko Gancitano per le meravigliose parole che mi ha dedicato, al mio dolce babbo Amedeo Goria di cui sono orgogliosa, ad Alfonso Signorini per l’affetto con cui mi fa sentire a casa tra le mura di questo meraviglioso”.

Guenda Goria/ "Papà Amedeo? Quest'anno al Gf Vip si gioca troppo. Lui e Jo Squillo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA