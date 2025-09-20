Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta: chi è? Ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Dal 2024 mamma di Noah

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e la malattia di Noah: “Operato per sei ore”

Maria Teresa Ruta, parlando del calvario della figlia per diventare mamma, ha rivelato: “Lo abbiamo atteso a lungo e parlo al plurale perché siamo una grande famiglia. Guenda ha avuto diversi problemi con l’endometriosi, poi purtroppo ha avuto una gravidanza extrauterina. Ci sono stati tanti anni, tante visite e tanti medici”. Nel 2024, poi, Guenda Goria è diventata mamma di Noah. A “Storie di donne al bivio”, Maria Teresa Ruta, la nonna, ha raccontato: “Non ci siamo accorti che ci fosse qualcosa che non andava. Poi la dottoressa ci ha detto che poteva trattarsi di Craniostenosi. Lo hanno operato qualche mese dopo. L’intervento è durato sei ore”. Noah, oggi, sta bene: è un bambino sano, felice e profondamente amato dai genitori e dai nonni, che stravedono per lui.

Guenda Goria, chi è: la carriera da musicista e attrice

Classe 1988, Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo, pur in settori leggermente differenti. “La dinamica familiare era molto chiara. Mamma ha deciso di farci studiare, affinché non passassimo per raccomandati. I miei genitori li adoro: con loro c’è sempre stato un dialogo, sono persone libere. Anche se mamma è stato un generale” ha raccontato a “La volta buona” Guenda Goria. La ragazza ha scelto di percorrere la stessa trada dei genitori, pur senza raccomandazioni: “Papà non mi ha passato mai neanche un numero, mentre mamma ha sempre cercato di allontanarmi dal mondo dello spettacolo. I genitori vogliono proteggere i figli”.

Da bambina Guenda ha studiato a lungo pianoforte, per poi dedicarsi alla recitazione solamente più avanti. Come attrice, ha recitato in diverse serie come “Il paradiso delle signore”. Nel 2024, Guenda ha aggiunto un tassello alla sua vita, diventando mamma di Noah.