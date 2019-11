Guenda Goria figlia di Maria Teresa Ruta/ “I miei genitori sono sempre stati assenti. Salvata da un angelo”

Guenda Goria ospite nella puntata di mercoledì 27 novembre 2019 del “Maurizio Costanzo Show” su Canale 5. La figlia dei giornalisti Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sta seguendo un percorso lavorativo completamente diverso da quello dei genitori. Dopo l’esperienza di tanti anni fa come concorrente in una vecchia edizione de L’Isola dei Famosi, Guenda ha deciso di focalizzarsi sulla recitazione dividendosi così tra cinema e teatro. “Cerco di fare un percorso personale. Cerco di fare ciò che mi appartiene di più. Poi in realtà resto una persona molto incostante e inquieta, sono una naufraga perenne, un’irrequieta. Ma cerco di veicolare l’inquietudine in qualcosa di costruttivo, di trasformarla in qualcosa di bello e utile” ha detto la figlia d’arte durante un’intervista rinascita a TgCom.

Guenda Goria e il rapporto con la madre Maria Teresa Ruta

Guenda Goria e la mamma Maria Teresa Ruta hanno parlato spesso in televisione del loro rapporto di mamma e figlia. Come tutte anche loro hanno vissuto dei momenti di grande difficoltà, in particolare quando la Ruta si è separata dal marito Amedeo Goria. “Non mi sono nemmeno accorta che i miei genitori si fossero separati perché sono sempre stati assenti” ha raccontato la figlia durante un’intervista rilasciata a Domenica In, che ha trascorso la sua infanzia con le tate e dei genitori esigenti, ma troppo spesso lontani da casa per motivi di lavoro. Le parole di Guenda sono state poco dopo confermate dalla stessa madre: “Sì, è vero, me sono andata di casa di mia volontà quando Guenda aveva 17 anni e Gian Amedeo 14. Volevo che diventassero indipendenti e autonomi ma li supervisionavo comunque a distanza”. Oggi però le cose tra mamma e figlia vanno alla grande come ha più volte raccontato la stessa giovane attrice.

Guenda Goria: “salvata da un angelo”

La vita di Guenda Goria è stata salvata da un angelo. Con queste parole la figlia di Maria Teresa Ruta a Mattino Cinque ha parlato del suo rapporto con l’aldilà. In particolare è stata proprio la madre a rivelare un particolare su quando la figlia era molto piccola. Tutto è successo molti anni fa quando Guenda ha rischiato di morire aprendo lo sportello dell’auto per uscire: “in quel momento è successo che un’auto non mi aveva visto. Io volevo attraversare la strada per dimostrare che ero autonoma e quest’auto mi ha completamente investito.Io ho il ricordo di quest’auto che mi veniva in fronte e poi non ho più un ricordo nitido”. Un momento terribile che Guenda ha raccontato e ricordato così: “mi sono svegliata dopo un po’ di tempo con una sensazione di benessere e di pace: ero sul ciglio della strada, tra i detriti, ed ero completamente illesa. Non solo non mi era successo niente, ma la cosa che ricordo è la sensazione di pace, come una sospensione spazio temporale”. La figlia di Maria Teresa Ruta ha proseguito il suo racconto dicendo: “secondo mia mamma, in questo incidente sono stata salvata, è come se fossi stata sollevata. Non so se è stato angelo custode, ma è stato un evento straordinario, sicuramente miracoloso”.



