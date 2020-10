Guenda Goria/ Fine “storia d’amore” con Massimiliano Morra: “Io mi ero affezionata ma…” (Grande Fratello Vip)

Dopo l’ultima puntata del GF Vip 5, l’atteggiamento di Guenda Goria nei confronti di Massimiliano Morra è radicalmente cambiato. E’ stata proprio la figlia di Maria Teresa Ruta, che da alcuni giorni gareggia in solitaria e non più con la madre, a spiegare a Myriam Catania il suo allontanamento dall’attore dopo il fraintendimento del sogno erotico raccontato da Morra nell’ultima puntata. Prima della rettifica però, Massimiliano aveva fatto intendere altro a Guenda e in quel momento era presente anche Myriam che, alla luce del suo cambio di atteggiamento ha commentato: “Magari abbiamo capito male noi, ma poteva fare il cavaliere”. Guenda è indubbiamente amareggiata per quanto accaduto, al punto da confidare all’amica: “Certo poteva uscirne più empatico, io mi ero affezionata e pensavo potesse nascere una bella amicizia”. Ad infastidirla adesso è l’atteggiamento ambiguo che inizia ad intravedere in Massimiliano: “Gli interessava più che aveva litigato con Adua, del resto non gli importa”. La giovane Goria si sarebbe apparentemente rassegnata prendendo così le distanze da Massimiliano ma senza nascondere la sua delusione cocente: “Purtroppo ci rimango male, non ho capito chi avevo davanti”. Myriam, di contro, ha cercato di rassicurare l’amica spiegandole di non essere certamente lei nel torto: “Non ci devi pensare, l’errore non è tuo, darti della bugiarda non è stato elegante”.

Guenda Goria delusa dal “gruppo”

Alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Guenda Goria è apparsa visibilmente pensierosa soprattutto alla luce dell’atteggiamento ambiguo di alcuni concorrenti e che l’avrebbero alquanto delusa negli ultimi giorni. La Goria avrebbe in particolare denunciato un atteggiamento di chiusura da parte di alcuni protagonisti della Casa. “Ci sono alcuni che non tollero, anche se ti affezioni, ma non amo l’accanimento”, ha commentato, ripercorrendo poi lo scontro avvenuto tra alcuni coinquilini e Fulvio Abbate, che lei stima. “Io non lo trovo una persona cattiva, ma se dico la mia opinione si irrigidiscono”, ha proseguito. A darle manforte è stata l’amica Myriam che ha condiviso il suo pensiero ritenendo il “gruppo” poco coraggioso. Entrambe hanno concordato nel dire che l’unico Vip capace di confrontarsi ha dimostrato di essere solo Francesco Oppini: “Sa essere molto affettuoso, si maschera da clown ma è dolcissimo”, ha esclamato la figlia della Ruta. Infine ha detto la sua sulla scelta del GF di dividerla dalla madre: “Io mi appassiono con il tempo, ma non avrò nessuna strategia, voglio solo essere coerente”, ha commentato, spiegando quale sarà il suo nuovo “modus operandi” nella Casa.



