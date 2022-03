Guenda Goria/ “Flirt tra mio papà Amedeo ed Emanuela Tittocchia? Lui mi ha detto…”

Guenda Goria ha parlato del presunto flirt che ci sarebbe tra suo padre, il giornalista Amedeo Goria, ed Emanuela Tittocchia. L’ha fatto in collegamento audiovisivo nel corso della trasmissione Mediaset “Pomeriggio Cinque”, condotta da Barbara D’Urso e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 14 marzo 2022. In particolare, la promessa sposa di Mirko Gancitano (che stasera comincerà la sua avventura come concorrente de “La Pupa e il Secchione”, su Italia Uno, ndr), ha rivelato in diretta televisiva di essersi confrontata con il suo genitore su questa situazione e di avere ricevuto da lui alcune risposte molto dirette.

Ricordiamo infatti che Amedeo Goria è attualmente fidanzato con Vera Miales e chiaramente un eventuale avvicinamento a Emanuela Tittocchia metterebbe in crisi gli equilibri di una coppia che, per quanto si è visto nei mesi scorsi al Grande Fratello Vip, non fa propriamente della solidità e della stabilità un suo punto di forza. Guenda Goria ha rivelato: “Con mio papà io ho un rapporto molto cordiale e a proposito di Emanuela Tittocchia lui mi aveva detto che si sono conosciuti e che è una persona molto piacevole. Lui ha un modo di fare molto galante”.

GUENDA GORIA, EMANUELA TITTOCCHIA E IL PRESUNTO BACIO CON AMEDEO GORIA: “SI È AVVICINATO MOLTO ALLA MIA BOCCA”

A quel punto, Emanuela Tittocchia ha preso la parola e ha replicato a Guenda Goria a proposito del presunto bacio che Amedeo Goria avrebbe cercato di darle: “Era molto galante quella sera. C’è stato un avvicinamento, mi stringeva, mi ha scritto… Però, uno fidanzato che fa così… Ha provato a baciarmi, si è avvicinato molto alla mia bocca”. Guenda, a quel punto, ha sottolineato: “Io non credo che papà ci abbia provato così spudoratamente, anche perché ha già le sue situazioni… Stavano semplicemente ballando”.

Emanuela Tittocchia, comunque, ha chiosato rivolgendo una marea di complimenti ad Amedeo Goria: “Ero molto divertita e peraltro non mi ricordavo e non sapevo neanche che lui fosse fidanzato. Non me lo ricordavo più! È una persona molto piacevole, con cui si parla bene. È molto carismatico”.



