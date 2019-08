Guenda Goria, foto del sedere/ “Che cos’è?”, segni di medusa o “solo un cu*o”…

Guenda Goria, splendida figlia 31enne della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, è stata vittima di una brutta e, a quanto pare, esperienza al mare. In questi giorni in vacanza in Grecia, Guenda sta assaporando le bellezze del posto ma ieri si è imbattuta in un piccolo incidente di percorso per il quale ha prontamente chiesto aiuto al popolo del web. La figlia della Ruta, infatti, ha deciso di postare su Instagram una foto un po’ particolare, quella del suo lato B. Nessun vezzo o voglia di protagonismo, ma una domanda seria ed una preoccupazione di fondo dietro la condivisione inconsueta. “Che cos’è?”, si è limitata a domandare. E mentre qualcuno dei suoi follower non è riuscito a trattenere la risposta, in parte servita su un piatto d’argento, replicando semplicemente con “un cu*o”, la replica che la Goria si aspettava era di altra natura. Una parte del gluteo, infatti, appare vistosamente arrossata con dei segni strani simili ad una escoriazione. Le risposte di utenti più o meno esperti non sono mancate, tra il serio e il faceto. Guenda Goria avrà ottenuto la risposta che aspettava?

GUENDA GORIA, LA STRANA FOTO DEL LATO B

Cosa sarà davvero successo al lato B della bella Guenda Goria? Una follower sembra aver fornito la diagnosi più o meno veritiera: “credo medusa o escoriazione (ma te ne saresti accorta…), per il resto Ah, però!”. “Meravigliosa medusa!”, commenta un’altra utente, confermata da un’ulteriore risposta: “Medusa curiosa”. Tuttavia non sono mancati alcuni commenti polemici, come quello di una utente che ha scritto: “La medusa si attacca sulla chiappetta e giustamente si posta”, aggiungendo alcune emoticon che ridono a crepapelle. Ma a farla da padrona sono soprattutto le battute decisamente maliziose dei maschietti che non sono riusciti neppure questa volta a dare un contributo serio richiesto dalla Goria, puntando subito ai complimenti per il lato B certamente non indifferente. La figlia della conduttrice e del noto giornalista avrà ottenuto, a questo punto, la risposta che cercava? E soprattutto, come avrà risolto al problema?

Visualizza questo post su Instagram Che cos’ e’ ??? Un post condiviso da Guenda Goria (@guendagoria) in data: 8 Ago 2019 alle ore 3:12 PDT





