Guenda Goria frecciata a Soleil Sorge/ “Ora si ritrova con il cerino in mano”

Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno da poco celebrato la loro promessa di matrimonio celebrata a Santo Domingo mostrato in anteprima dal settimanale Chi. Guenda Goria ha ammesso al settimanale di non sapere nulla sulla sua promessa di matrimonio che è stata una sorpresa da parte di Mirko: “Lo abbiamo fatto seguendo le regole dominicane, poi lo faremo in Italia”.

Guenda Goria e Mirko Gancitano al momento non hanno ancora una data fissata per il loro matrimonio, ma hanno le idee chiare: “Faremo due cerimonie: una a Luino sul lago Maggiore, dove c’è il castello Ruta di mia madre e una a Mazara del Vallo dove è nato Mirko”. Guenda dopo aver scatenato alcune polemiche all’esterno della casa del Grande Fratello Vip 2021 nei confronti di Vera Miales sulla sua presunta gravidanza ha ammesso di sentirsi pronta a diventare mamma: “Dopo aver subito un intervento per un’endometriosi, ho ripreso piano piano a sognare”. La ragazza ha ammesso di sognare una bambina, di cui sa già il nome: “Carla, come la mia adorata nonna che non c’è più”.

Guenda Goria commenta il Grande Fratello Vip 2021

Guenda Goria subito dopo aver parlato delle sue nozze con Mirko Gancitano ha voluto fare una precisazione su un’altra coppia di amici: Alex Belli e Delia Duran a cui sono stati molto vicino durante il periodo in cui la donna ha sofferto per il comportamento di suo marito all’interno della casa: “Quando Alex è uscito abbiamo parlato a lungo e non ci siamo risparmiati con le critiche. Di errori ne sono stati fatti e Delia ne ha sofferto”, ammettendo come però tutto il malessere della donna sia scomparso quando suo marito è uscito dalla casa: “Hanno ritrovato da subito la voglia di riprendere la vita dal punto in cui si erano fermati. Anche se… sono convinta che le ferite che Delia si porta nel cuore siano ancora molto profonde”.

Da spettatrice attenda la ragazza ha voluto commentare anche il comportamento di Soleil Sorge evidenziando come dopo l’uscita di Alex Belli, l’influencer: “Da formidabile giocatrice, ora si ritrova con il cerino in mano. Ma resto convinta che si riprenderà senza soffrire e anche velocemente” anche se al momento tutti i suoi pensieri sono rivolti ai suoi amici e al tifo per “l’amore sopra tutto e tutti”.



