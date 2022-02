Guenda Goria/ “GF Vip? Un tritacarne. La mia eliminazione è stata ingiusta”

Guenda Goria: ricorda la sua esperienza al GF Vip

Guenda Goria torna a parlare del Grande Fratello Vip. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ormai conoscere bene il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Lo scorso anno, infatti, Guenda ha partecipato alla quinta edizione insieme alla madre e quest’anno è apparsa in diverse occasioni per sostenere il padre, concorrente della sesta edizione (quarto eliminato). In una nuova intervista rilasciata a La Gazzetta dello Spettacolo, Guenda ha parlato del suo percorso dentro la casa di Cinecittà: “Un’esperienza tosta, davvero forte, che non ti fa sconti e, talvolta, è stata anche ingiusta, come lo è stata la mia eliminazione. Prendendovi parte hai modo di scoprire i tuoi punti di forza e, al contempo, quelli deboli. Oltre ad essere un’esperienza di vita, è anche una grande opportunità professionale, un gioco, se vogliamo, ed un tritacarne legato al proprio privato”.

Delia Duran in finale a GF Vip 6/ Guenda Goria: "Vendica Maria Teresa Ruta"

Guenda Goria: “Il GF Vip? Un’opportunità di sblocco”

Nonostante la delusione per un’eliminazione, da lei definita ingiusta, per Guenda Goria le settimane dentro la casa del Grande Fratello Vip sono state importanti per farsi conoscere non solo come artista o come “figlia di”: “Per me ha rappresentato anche un’opportunità di sblocco, dandomi la possibilità di esistere come Guenda, senza dover per forza usufruire di un pianoforte, del mio unico lato artistico. Il Grande Fratello Vip mi ha permesso di portare avanti la persona, senza maschera alcuna”. Recentemente, infatti, Guenda ha portato in scena “La pianista perfetta”, uno spettacolo su Clara Schumann, concertista di fama mondiale: “È il racconto di una donna affascinante, carismatica, una grande concertista e donna di successo, che mi ha permesso di rendere la musica classica fruibile ai più, trovando così una nuova chiave per proporre questo genere”, ha spiegato a La Gazzetta dello Spettacolo.

LEGGI ANCHE:

Guenda Goria: “Fate uscire Soleil dal Gf Vip”/ Alex Belli la blocca: “No salvatela”Guenda Goria "Delia Duran ha sofferto davvero per Alex Belli"/ "Se entra al Gf Vip…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA