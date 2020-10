Guenda Goria/ “Gli uomini della casa? Bambini! I cinquantenni..”, sulla Brandi…

Guenda Goria al Grande Fratello Vip 2020 furiosa con i ragazzi? “Bambini! I cinquantenni..”

Guenda Goria contro gli uomini della casa del Grande Fratello Vip 2020. Questo è il responso dopo un fine settimana movimentato in cui la figlia di Maria Teresa Ruta ha avuto modo di analizzare un po’ la situazione nella casa dicendosi stufa del mancato corteggiamento da parte degli uomini della casa che sembrano avere occhi solo per Elisabetta Gregoraci. A stuzzicare la conversazione di Guenda con Dayane Mello e Adua del Vesco è stato il gioco delle coppie voluto dal Grande Fratello Vip 2020 e che si è concluso con Francesco Oppini costretto a dormire con Dayane e Guenda ma scappando via alla prima occasione. Guenda Goria è convinta che ci sia scarsa carica erotica nella casa e che i ragazzi presenti siano addirittura come bambini all’asilo. Anche se Rosalinda prova a farle capire che i tre reagiscono così perché fidanzati ma la bella attrice è convinta che cambiano espressione solo quando sono nei pressi di Elisabetta Gragoraci. Dayane concorda con l’amica dicendosi convinta che i trentenni di oggi non siano come quelli di una volta e Stefania Orlando, che si unisce a loro, conviene con loro che la fuga di Francesco non sia stata carina. A rompere il ghiaccio ci pensa alla fine Enock che si offre di dormire con le donne presenti soprattutto dopo la sfuriata di Tommaso che ha un po’ ripreso gli uomini riguardo al loro comportamento con le donne della casa.

Guenda Goria e la frecciatina a Matilde Brandi: “Adesso si sta bene in casa, meno conflitti e…”

Guenda Goria è poi tornata a parlare di un altro pezzo da novanta di questa edizione del Grande Fratello Vip ovvero Matilde Brandi. Senza mai fare il suo nome direttamente, la giovane si è detta contenta di questo nuovo clima che si respira nella casa. Guenda si è ritrovata in giardino con Dayane Mello pronta a guardare la luna ammettendo che sono giornate più rilassanti e meno conflittuali perché forse tutti sono abituati al meccanismo delle nomination e nessuno ci resta più male, secondo la lettura della modella. Conoscendo la bella attrice siamo sicuri che il suo modo di dire era soprattutto legato all’uscita di scena di Matilde Brandi rea di aizzare i concorrenti e, soprattutto, i suoi ragazzi della stanza arancione. La figlia di Maria Teresa Ruta riuscirà a passare indenne anche questa nomination e a discapito di chi?



