Guenda Goria, “Grazie a chi mi ha salvato la vita”/ Il commovente post…

Guenda Goria è stata ufficialmente dimessa dall’ospedale. Dopo il ricovero d’urgenza in ospedale per una gravidanza extrauterina, Guenda ha finalmente firmato la lettera di dimissioni. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha vissuto momenti da incubo ma attorno a lei i è stretta la sua famiglia e non solo. Il fidanzato Mirko Gancitano le è sempre stato accanto testimoniando il suo grande amore. L’ex gieffina ha condiviso il percorso in ospedale con i suoi followers. Guenda aveva messo in allarme i suoi fan soprattutto quando aveva raccontato di aver subito un altro male perché le si era rotta una tuba. Guenda ha postato due teneri scatti e in uno appare proprio Mirko. L’ex gieffina è stata inondata di affetto e per questo motivo ha voluto ringraziare coloro che le sono stati vicino: “Il sentimento che pervade il mio cuore è quello di un’immensa gratitudine. Posso alzarmi ogni mattina con accanto il mio amore e affrontare quello che la vita mi dona con generosità”, ha scritto nel post.

Guenda Goria ha attraversato anche momenti complicati a livello professionale. Ne ha parlato per la prima volta nel post rivelando di essere stata fatta fuori da alcuni impegni televisivi: “Ultimamente sono stata fatta fuori da tanti progetti professionali e mi rammaricavo perché pensavo di meritarli. Molte cose non sono andate come dovevano e mi sono sentita sfortunata. Come se la vita si stesse accanendo contro di me. Ma non è così. Oggi ho aperto gli occhi e ho sorriso come non facevo da tantissimo tempo. Mi sento piena di gioia e di voglia di risolvere tutto. Spesso vivo con una nota di sottofondo che suona scontentezza e senso di inadeguatezza. Spesso mi indurisco per paura di soffrire e, dopo un po’, non percepisco più l’amore che mi viene donato”.

Guenda Goria ha condiviso con i suoi followers la gioia di avercela fatta. L’ex gieffina è stata dimessa nelle scorse ore dall’ospedale e questa brutta esperienza le ha insegnato molto. Nelle ultime righe del post che Guenda ha scritto su Instagram ha dedicato un pensiero ai suoi familiari ma anche ai medici che l’hanno curata in queste settimane: “Oggi sento la vita più che mai e ringrazio per essere ancora in questo mondo che ha angoli incantevoli. Sono felice di esserci. Anche semplicemente di poter prendere un caffè al mattino e guardare fuori dalla finestra e il sole che illumina il mondo. Grazie a chi mi ha donato la vita e grazie a chi me l’ha salvata, ancora una volta”.

Il post ha ricevuto in pochi minuti tanti commenti. Persone che hanno voluto mandare un pensiero di buona guarigione a Guenda Goria che finalmente è tornata a casa. Guenda ha potuto lasciare l’ospedale dove era ricoverata da diversi giorni, in seguito le complicanze alla gravidanza extrauterina che l’ha costretta ad operarsi d’urgenza. Alcuni come Selvaggia Roma avevano criticato la sua scelta di raccontare quello che stava vivendo ma Guenda aveva replicato: “Siamo tutti umani e questo telefono può servire a qualcosa, a farci sentire meno soli, più vicini”.











