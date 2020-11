Guenda Goria: “Ho chiuso con Telemaco. Morra? C’era attrazione”/ “Zorzi vincerà e…”

Guenda Goria si racconta in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola dal 4 novembre. Eliminata a sorpresa dal Grande Fratello Vip 2020 di cui è stata una grande protagonista mettendosi a nudo e mostrandosi in tutte le sue fragilità, la figlia di Maria Teresa Ruta non nasconde di essere rimasta spiazzata dal risultato del televoto. “Non mi aspettavo l’eliminazione. In una settimana sono passata da essere tra i favoriti all’eliminazione. Però non sono delusa perché sento che ‘fuori’ la gente mi ha capita e forse mi ama. Il televoto non è la vita, non è nemmeno la stima o l’abbraccio del pubblico reale. E io oggi sento affetto verso di me, mi sento forse compresa”, ha dichiarato Guenda che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha legato in modo particolare con Tommaso Zorzi. “Lui è un generoso, è un creativo, prende posizioni, si mette a nudo, è vero fino in fondo a costo di perdere”, ha detto Guenda Goria che vede Zorzi come vincitore del reality.

GUENDA GORIA, STORIA FINITA CON TELEMACO

Guenda Goria è tornata ufficialmente single. La storia con Telemaco, infatti, è ufficialmente single. Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, Guenda ha fatto la prima telefonata proprio a Telemaco il cui atteggiamento ha enormemente deluso la figlia di Maria Teresa Ruta. “Lui non ha risposto al telefono. Lo ha fatto il giorno dopo, ma solo dopo una serie di messaggi al veleno. L’ho dovuto pregare di parlarmi, mi ha detto che ho sbagliato tutto. Sa che le dico? Sono stanca. E ciao Telemaco, cammino da solo”, ha spiegato la Goria che ha svelato come Telemaco non abbia gradito la sua vicinanza a Massimiliano Morra e il gossip sulla sua vita privata. “Mi aspettavo di far coppia, di essere ancora una coppia, ma niente. Lui non mi ha saputo ascoltare e nella casa non è mai apparso nemmeno con un videomessaggio. Se ci fosse stato amore, lui doveva esserci”, ha aggiunto ancora Guenda. A chi l’ha additata come una rovina famiglie, ha precisato: “Lui è separato da un anno dalla sua ex moglie e hanno già accordi di divorzio scritti, firmati e controfirmati”.

LA VERITA’ SU MASSIMILIANO MORRA

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Guenda Goria si è avvicinata a Massimiliano Morra con cui sembrava potesse nasce qualcosa. La figlia di Maria Teresa Ruta, al magazine diretto da Alfonso Signorini, ha detto: “Abbiamo avuto feeling, ma non sarebbe nata nessuna storia. Almeno non credo. Io avevo nel cuore Telemaco. Questa è la verità“, ha raccontato la Goria. “Credo che Massimiliano avesse seguito il suo istinto, dico sì. Tra noi c’era una forte attrazione, innegabile. C’era qualcosa tra noi, ma per la situazione complessa, io poi l’ho stoppato e lui si è vendicato in modo banale nominandomi. Gran stratega dalle gambe corte”, ha aggiunto.



