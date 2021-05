Guenda Goria “Ho conosciuto i genitori di Mirko”/ Beppe Convertini “Tale e Quale? Sì”

Tanti ospiti oggi, 21 maggio, nel corso dell’appuntamento con Trends&Celebrities condotto da Francesco Fredella su RTL 102.5 News. Nella rubrica dedicata alla cronaca rosa si parla di amore con Guenda Goria. Archiviata la storia con Telemaco Dell’Aquila, il cuore dell’ex gieffina è tornato a battere per Mirko Gancitano, affascinante ragazzo siciliano che “mi ha conquistato per la sua dolcezza”, ha rivelato Guenda. Una relazione giovane che sta però evolvendosi velocemente, visto che sono già arrivate le prime presentazioni in famiglia. Guenda ha conosciuto i genitori di Mirko, come lei stessa ha ammesso in diretta radio, definendoli “fantastici”. Al contrario, il ragazzo non ha ancora avuto il piacere di conoscere Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, genitori di Guenda, incontro che potrebbe però arrivare entro breve tempo.

Non solo Guenda Goria in diretta su RTL 102.5 News: spazio anche per Letizia, compagna di Federico Fashion Style e mamma di sua figlia Sophie Maelle. Continua ad essere l’amore il filo conduttore della chiacchierata: Letizia parla del matrimonio che non è ancora arrivato con Federico e che, pare, non sia in programma. I due, d’altronde, si conoscono da molti anni (ben 15!), e si sono incontrati proprio grazie al lavoro di Federico, un giorno al centro commerciale dove Letizia si era recata per un’acconciatura. Dall’amore si passa poi alle bellezze italiche con Beppe Convertini. In diretta con Francesco Fredella, il celebre conduttore ha sottolineato l’importanza di riscoprire il nostro paese in un periodo così complicato come questo. Parlando di progetti futuri, Convertini, su domanda diretta di Fredella, ha rivelato di essere pronto a mettersi in gioco in un talent della Rai come Ballando con le stelle o, ancora meglio, Tale e Quale Show.

