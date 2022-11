Guenda Goria: “Ho provato la sedia della fertilità per avere un figlio”/ “Esperienza unica”

Guenda Goria: “Non riesco ad avere figli” e prova la sedia della fertilità a Napoli

Guenda Goria è volata a Napoli, nei quartieri spagnoli, per provare la celebre Sedia della Fertilità. Si tratta di una particolare sedia, di cui ha sentito parlare per la prima volta nello studio di Pomeriggio 5, che avrebbe un’influenza positiva per tutte quelle donne che desiderano diventare madri ma che hanno difficoltà a concepire.

Guenda, che ha rivelato di avere questo tipo di problema, ha deciso di soddisfare la curiosità di conoscere questo posto e provare anche la famosa sedia della fertilità. L’esperienza viene mostrata in diretta a Pomeriggio 5: “È stata una sensazione indescrivibile, quella sensazione è qualcosa di speciale, veramente unico. Incrociamo le dita. – ha ammesso Guenda, spiegando che – Io inizialmente ero scettica però devo dire che è stata un’esperienza che mi ha invaso di un’energia e di un calore meraviglioso.”

Guenda Goria, il retroscena: “Prima non volevo diventare madre, poi…”

Guenda Goria, prima di mostrare la sua esperienza sulla sedia della fertilità, ha tenuto a raccontare un retroscena: “Io a 23 anni non avrei mai pensato di avere bambini, anzi io dicevo che proprio i bambini non mi piacciono. Tutto è cambiato quando ho incontrato Mirko (Gancitano, il suo fidanzato. Ndr), lì ho avuto subito il desiderio di avere un bambino, desiderio che è accresciuto quando ho iniziato ad avere difficoltà a concepirlo.” ha spiegato. Oggi la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta spera che il sogno di diventare madre possa diventare presto realtà.

