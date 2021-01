Guenda Goria: “Ho visto una presenza al GF”/ “Una donna legata ad una concorrente…”

Si torna a parlare di presenze nel salotto di Pomeriggio 5 e tra gli ospiti di Barbara D’Urso torna Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta, durante la sua permanenza nella Casa, è stata infatti protagonista di un episodio particolare. In quell’occasione raccontò ad alcune coinquiline di aver visto una presenza nella Casa, in particolare di una donna con un velo nero. Di questo episodio Guenda torna a parlare oggi, 20 gennaio, nel salotto di Pomeriggio 5, raccontandone ulteriori dettagli. “Nella Casa del Grande Fratello ho visto una donna, una presenza.” ha esordito la Goria. Per poi aggiungere: “Secondo me in quella Casa ci sono sicuramente delle energie e poi capita a volte che, io lavoro anche tanto con l’immaginazione, e mi capita di vedere delle presenze.”

Guenda Goria: “La presenza vista al GF era legata ad una concorrente”

Di fronte al misto di curiosità e scetticismo di alcuni degli ospiti di Barbara D’Urso, Guenda Goria ha continuato, raccontando un ulteriore dettaglio: “Forse questa presenza era legata ad una concorrente e magari era un’immagine che aveva dentro, una persona che aveva dentro e io l’ho intuita, l’ho immaginata, visualizzata. Era una donna con un velo, secondo me legata ad una concorrente che magari ce l’aveva dentro il suo cuore…” Guenda non ha però voluto fare il nome della concorrente in questione “per delicatezza”, ma ha ammesso di averglielo comunicato: “Era serena quando gliel’ho detto” ha concluso.



