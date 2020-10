Guenda Goria/ Il chiarimento con Francesco Oppini, e il misterioso fidanzato?

GUENDA GORIA FIDANZATA FUORI DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Guenda Goria continua a regalarci grandi soddisfazioni e se non lo sta facendo nella casa del Grande Fratello Vip 2020 continuando a stare un po’ in disparte e defilandosi dai discorsi e dalle liti, lo stanno facendo per lei i pettegolezzi fuori dalla casa. In queste ore si sono fatte sempre più insistenti le voci su un presunto fidanzato che la sta aspettando fuori, tale Telemaco, l’uomo con il quale ha vissuto la quarantena e che ha passato con lei dei giorni a Milano prima della partenza per Roma per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Al momento non sappiamo ancora se l’argomento sarà affrontato nella diretta di questa sera oppure no, ma quello che è certo è che la situazione per lei non si mette bene tra cacce all’uomo e una moglie (o sedicente tale) pronta a tenersi stretto il marito e fare fuori Guenda Goria, solo voglia di apparire da parte della donna o qualcosa di più?

LA DISCUSSIONE CON FRANCESCO OPPINI

In casa, però, le cose non vanno meglio. Chi si aspettava di vedere Guenda Goria fiorire dopo l’addio alla madre Maria Teresa Ruta, si sbagliava e di grosso e il Grande Fratello Vip 2020 potrebbe segnare davvero il suo destino nella puntata di questa sera. Nei giorni scorsi la bella attrice ha litigato di nuovo con Francesco Oppini che, però, l’ha raggiunta in giardino per chiarire un po’ le cose per lei e spingendola a non interagire con tutto il gruppo se non se la sente o non ci riesce. Lei ammette: “E’ una mia difficoltà tendo un po’ a isolarmi soprattutto durante le puntate e poi ancora.. ho delle forme di imbarazzo. Non mi schiero quando ci sono delle diatribe”. Come cercherà di risolvere e superare questo scoglio e come andrà in puntata questa sera?



