Guenda Goria/ “Il televoto contro Elisabetta Gregoraci? Strano”, e su Telemaco…

Guenda Goria è ospite oggi a Mattino5 dove dice la sua sul suo percorso al Grande Fratello Vip 2020 e, soprattutto, sulle sue dichiarazioni ai danni di Elisabetta Gregoraci sulla famosa intervista rilasciata a Chi che è stata letta alla calabrese in casa: “Il silenzio dei buoni pesa più della cattiveria dei cattivi, quando sono uscita da casa ha detto che Guenda ha meritato l’eliminazione perché ha preso in giro le persone, mi scuserò con lei quando avrò modo perché ho esagerato, lei porta avanti il suo racconto con forza ma non è detto che sia aderente al suo vero io, forse il suo racconto è più giusto, non lo so, ma io mi sono mostrata per quello che sono”. A quanto pare la figlia di Maria Teresa Ruta è pronta ad ammettere di aver sbagliato perché ha un po’ esagerato ma sicuramente non si tira indietro quando parla di “racconto poco aderente alla sua vera indole” dandole in poche parole un po’ della falsa.

Guenda Goria chiarisce la sua posizione su Elisabetta Gregoraci e Telemaco…

Guenda Goria poi dice la sua anche sul famoso televoto che l’ha vista uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 2020: “E’ una cosa molto strana, io non ne ho idea, è stato curioso perché pochi giorni prima ero favorita e lei era uscita e tutto si è ribaltato in cinque giorni.. non so come funziona il televoto, non so se lei ha potuto contare sui fan che sono molto affezionata, è cambiato il gradimento in pochi giorni, è stato strano”. Federica Panicucci a Mattino5 poi le chiede di Telemaco dell’Aquila. Nei giorni scorsi si è detta single ma sembra che le cose tra loro stiano cambiando: “Ci sto provando, ci stiamo sentendo, la distanza non aiuta in queste cose, io ho bisogno di presenza e di vedere le persone. Io finché non ho la possibilità di vederlo non so cosa fare..”. Bigio d’Anelli poi ci tiene a precisare che la moglie di Telemaco frequentava un altro in quel resort all’epoca e quindi Guenda non ha importunato un uomo sposato.



