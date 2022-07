Guenda Goria in ospedale, come sta? “Devono operarmi d’urgenza”/ “Ho avuto una gravidanza extrauterina…”

Guenda Goria ricoverata d’urgenza in ospedale

Guenda Goria è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Ad annunciarlo, attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram è stata la stessa Guenda che ha raccontato di essersi sentita male improvvisamente accusando dei fortissimi dolori all’addome fino ad accasciarsi in pochi secondi. Guenda Goria racconta di non aver avuto alcun sintomo fino a quel momento ringraziando il titolare della gelateria in cui si trovava che ha insistito per chiamare il 118. Ricoverata presso la clinica Mangiagalli, Guenda è stata sottoposta ad una visita ginecologica che ha svelato la causa del malore.

“Ciao amici, vorrei tranquillizzare tutti voi. Ma non è proprio così. In pratica ho fatto la visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina, che si è attaccata alle tube, dunque non al posto giusto. Mi hanno detto che mi devono operare d’urgenza”, ha detto Guenda comprensibilmente spaventata.

Guenda Goria: “Speriamo vada tutto bene”

Guenda Goria, a causa delle regole covid, si trova in ospedale da sola e, nelle storie condivise su Instagram, non nasconde di essere spaventata. La figlia di Maria Teresa Ruta, infatti, racconta di avere un’emorragia interna. “Ho del sangue nell’addome e bisogna capire cosa fare. Sono preoccupata perchè questa gravidanza è attaccata alle tube e c’è il rischio che mi tolgano una tuba e si va a sommare ad un quadro clinico non così felice”, aggiunge ancora Guenda.

A darle forza, seppur da lontano, è mamma Maria Teresa Ruta che, non potendole stare fisicamente vicino per le regole anti-covid degli ospedali, su Instagram, ha scritto: “Forza principessa. Io sono sempre con te. Tornerai a volare”.

Guenda Goria ricoverata d'urgenza: il suo racconto

