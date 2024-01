Guenda Goria incinta: “E’ stato un miracolo”/ “Mi avevano detto che ovaio e tuba non funzionavano bene”

Guenda Goria è in dolce attesa. Lo ha annunciato, assieme al suo compagno Mirko Gancitano, soltanto pochi giorni fa e oggi è stata ospite di Storie Italiane, programma in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdì, condotto da Eleonora Daniele. L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, ha spiegato: “Grazie per l’accoglienza e per la gioia condivisa, ci conosciamo da tanti anni (dice rivolgendosi alla conduttrice ndr) e so che è una gioia autentica”.

Omicidio Carlo La Duca/ Nuova udienza del processo, la mamma: “Ieri mi sono sentita male”

Quindi Guenda Goria ha proseguito: “Non era buona la prima – ha detto riferendosi alla precedente gravidanza interrotta risalente al 2022 – pensavo di non riuscire a rimanere incinta, sono riuscita a concepire con un ovaio e una tuba che mi avevano detto che non funzionavano non so come sia riuscito a trovare il suo percorso, è un miracolo”. E ancora: “Sono felice perchè era qualcosa che non mi aspettavo, io quando ho visto questo test (di gravidanza ndr) ero bloccata, Mirko che non ci credeva quindi abbiamo rifatto il test tre volte, sono felice perchè so che ci sono tante donne che hanno difficoltà a concepire. Oggi entriamo nel quarto mese”, ha concluso.

Omicidio Pierina Paganelli/ Valeria: “Una gogna mediatica verso di noi, per la gente siamo assassini”

GUENDA GORIA INCINTA, IL CALVARIO POI LA GIOIA

Pochi giorni fa sempre a Storie Italiane erano stati ospiti i genitori di Guenda Goria, che avevano esternato tutta la loro felicità e gioia provate nell’apprendere la notizia della dolce attesa della figlia.

Il grande annuncio era invece stato dato da Guenda e Mirko sui social e già in quell’occasione l’ex Gf Vip aveva parlato di un miracolo. L’attrice veniva infatti da un periodo un po’ travagliato durante il quale la stessa ha avuto anche l’endometriosi, oltre all’interruzione di gravidanza che era giunta a luglio del 2022, quindi circa un anno e mezzo fa. Fortunatamente la coppia ha provato a nuovamente a diventare mamma e papà e questa volta ce l’hanno fatta.

Liliana Resinovich/ Una testimone: “Il giorno del ritrovamento vidi un anziano con una torcia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA