Guenda Goria “Io e Mirko facciamo l’amore ovunque”/ “Quella volta in treno…”

Lo ‘scapestrato’ che Maria Teresa Ruta desiderava per sua figlia Guenda Goria è arrivato. Si chiama Mirko Gancitano l’uomo che ha conquistato il cuore di Guenda dopo il Grande Fratello Vip e, come racconta alle pagine del settimanale Chi, che le ha fatto riscoprire la ‘passione’. I due si sono incontrati in spiaggia la prima volta, poi si sono rivisti una sera: “Quella sera, quando ho proposto una carbonara, lui mi ha chiesto se poteva accompagnarmi a prendere gli ingredienti a casa, è stata la carbonara più lunga della mia vita. Non siamo più tornati. La passione ha avuto la meglio, la chimica ha fatto il resto.” ha raccontato la Goria. “Passione ovunque ed è la prima volta per me. Ed è come se fossi tornata giovane, io che forse giovane non sono stata mai”, ha poi ammesso. Una passione che li ha travolti anche durante un viaggio in treno: “Abbiamo fatto l’amore nel bagno del treno!” ha confessato.

Questa ritrovata giovinezza rappresenta per Guenda Goria un momento unico: “Non mi era mai successo ma mi sento libera, serena e felice, anche se mamma ancora non lo ha conosciuto per questioni di tempistiche”, ha raccontato la musicista. Felice di aver partecipato al Grande Fratello Vip, ora Guenda – che di recente è stata vittima di un grande spavento – si prepara per altri progetti televisivi, forse anche per Tale e Quale Show. “Suono il piano, sogno di portare in alto il ruolo delle pianiste cantanti, e sarebbe davvero una bella sfida artistica per me. Incrocio le dita”, ha ammesso in merito. E tornando al Grande Fratello Vip, ammette di aver sentito molte ex concorrenti che le hanno fatto gli auguri per il suo nuovo amore. Chi non sente più, con dispiacere, è Tommaso Zorzi: “Ci siamo incontrati per caso, gli ho presentato Mirko. Poi lui mi ha detto ‘Dobbiamo fare una chiacchiera’. Lo aspetto con affetto“, ha concluso.

