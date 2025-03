L’amore tra Guenda Goria e Mirko Gancitano continua più forte che mai dopo la nascita di Noah. Ospiti di “La volta buona”, i due raccontano l’inizio della loro storia d’amore. A prendere parola per primo è il videomaker e attore, che rivela: “Io sono più piccolo di lei di quattro anni. Io ho avuto relazioni con donne molto più grandi, tra i 40 e i 50 anni. Poi il compromesso è stato trovare la mia bellissima moglie che è vecchia dentro”.

Dopo la nascita del loro primogenito, Mirko e Guenda non hanno vissuto momenti semplici. La figlia di Mariateresa Ruta racconta: “Noah ora sta bene. Domani fa otto mesi e finalmente stiamo un pochino respirando anche noi come coppia. Io mi sono sposata con un pancione enorme, ero incinta di otto mesi ma nonostante ciò mi sono divertita. Noah ama la musica, ama danzare. Io non ci sono mai risparmiata. Per la nostra coppia è stata una bomba”. Il piccolo, dopo la nascita, ha dovuto subire anche un’importante operazione al cervello.

Guenda Goria: “Mirko Gancitano? Sono fortunata”

Mirko Gancitano, insieme alla moglie Guenda Goria, racconta: “Noi siamo nomadi nella vita, la responsabilità e l’impegno che ti dà un bimbo per un attimo annulla la dinamica di coppia. Al momento stiamo però tornando ad essere coppia. Noah ci ha completamente sconvolti. Ha messo la ciliegina su un amore perfetto nella sua imperfezione. Ogni mattina lo guardo e piango senza motivo. Mi commuovo“.

Guenda, dopo aver vissuto dei mesi complicati anche per via delle incomprensioni con il marito nella gestione del figlio, ora è serena e felice di essere diventata mamma. “Sono molto fortunata. Ci sono stati dei momenti all’inizio in cui lo volevo più pratico, non è stato facile diventare mamma per la prima volta. Per questo Mirko lo criticavo un po’” spiega.

