Guenda Goria/ L’esibizione con Massimiliano Morra fa infuriare Adua Del Vesco (Grande Fratello Vip))

Guenda Goria è riuscita a creare un clima di tensione all’interno del Grande Fratello Vip 5. Nei giorni scorsi Matilde Brandi è stata incaricata di istruire e scegliere le coppie per l’esibizione finale, una delle richieste della produzione. Dopo aver unito Massimiliano Morra e Guenda Goria, la ballerina ha preferito la loro coppia e ha scartato quella di Adua Del Vesco e Andrea Zelletta, provocando le ire dell’attrice. Le sue lamentele poi sono giunte subito all’orecchio di Morra, che ha deciso di abbandonare la competizione e affrontare l’ex fidanzata. L’argomento sembrava chiarito, ma al mattino successivo è stata Guenda a cercare il confronto con Adua. “Volevo chiederti… che è successo?”, ha chiesto la Goria. Adua ha voluto minimizzare e ha smentito l’impressione che lei e Andrea volessero emergere rispetto agli altri. “Noi abbiamo ridacchiato per altro. Ci hanno chiamati dentro, ci hanno fatto fare una canzoncina”, ha provato a dire la figlia di Amedeo Goria. “Non voglio sapere chi ha parlato e cose, ma ti sei infastidita”, ha proseguito. “Che voi ci tenevate si vedeva”, ha detto invece Adua sminuendo la situazione. “Io la vorrei fare con te”, ha detto ancora la Goria, proponendo di chiedere ai piani alti la possibilità che entrambe le coppie si possano esibire per la prova.

Guenda Goria, Massimiliano Morra come alleato

Guenda Goria ha finalmente trovato un alleato all’interno del Grande Fratello Vip 5. In questi giorni di prove e di balli in coppia, la figlia di Maria Teresa Ruta infatti ha avuto la possibilità di danzare con Massimiliano Morra e creare un bel feeling con lui. I due, affiatatissimi, hanno avuto anche modo di parlottare fra di loro in merito alla reazione indispettita di Adua Del Vesco e Andrea Zelletta. “Ci sono rimasto male, mi piace mettermi in gioco ma non voglio competere”, ha detto l’attore. “Ti capisco, io preferisco fare un passo indietro in questi casi“, ha replicato la Goria. Secondo Morra poi ci sarebbero state delle mosse scorrette nei suoi confronti, dato che durante le prove, il gruppo ha continuato ad imparare la coreografia anche se in quel momento lui si trovava in confessionale. Matilde è stata attirata dal parlottare dei due e ha deciso di chiarire la propria posizione: ha notato che Morra e Guenda si sono lanciati delle occhiate.

“Noi siamo tranquillissimi“, ha detto la Goria, “mi sembra esagerata come reazione”. La ragazza ha cercato così di alimentare ancora una volta la polemica, ma questa volta la ballerina l’ha messa subito a tacere, chiedendole di chiudere il discorso.



