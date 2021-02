Guenda Goria “Mamma e Baccini? Mai colti sul fallo”/ Gaffe manda in crisi la d’Urso..

Guenda Goria si lancia in una gaffe (davvero spontanea?) a Live Non è la d’Urso parlando di Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini e della loro possibile liason. Ormai da tempo si parla dei flirt della bella conduttrice e se in un primo tempo si è parlato di Alain Delon, in un secondo si è passati proprio a Francesco Baccini e ieri, Barbara d’Urso ha chiesto a Guenda Goria la verità sulla questione e, in particolare, le ha ha chiesto se lei ha mai visto qualcosa o si è accorta del loro flirt in casa. A quel punto è proprio Guenda Goria che rilancia: “Io ho visto sul divano Francesco Baccini e mamma ma non li ho mai colti sul fallo…”. A quel punto in studio iniziano le risatine, lei si volta forse non capisce, o fa finta, e così è la d’Urso che interviene correggendo il tiro e liquidando la questione dicendo “diciamo colti sul fatto, facciamo così”.

Guenda Goria “Mamma e Baccini? Mai colti sul fallo..”

Le risate a quel punto non sono mancate per tutti in studio e la stessa Guenda Goria poi si è scusata sorridendo mentre il video del momento epico ha fatto il giro dei social e molti l’hanno presa di mira accusandola di aver voluto giocare un po’ sulla parola e un po’ restii a pensare che lo abbia fatto e non di spontanea volontà. Non è la prima volta che la bella attrice finisce sotto accusa accusata di studiare e creare alcune cose a tavolino e anche questa gaffe è sembrata a molti poco spontanea. Ecco di seguito il video per poter dire la vostra sulla questione:





