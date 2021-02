Guenda Goria: “Mamma e Zorzi erano amici prima del GF VIP”/ “Ora lei è sacrificabile”

Questa sera, al Grande Fratello Vip, si prevede una puntata ricca di scontri soprattutto per Maria Teresa Ruta. Cristiano Malgioglio e Tommaso Zorzi hanno messo in dubbio la veridicità dei suoi comportamenti, attaccandola e, nel caso dell’influencer, anche nominandola. È proprio di Zorzi, però, che Guenda Goria, figlia di Maria Teresa, si dice particolarmente delusa.

Lo ribadisce nel corso della chiacchierata con il giornalista Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, spiegando un retroscena finora non chiarito. “La nomination di Tommaso Zorzi? È una cosa che mi ha fatto rimanere molto male, – ha precisato la Goria, per poi spiegare – prima di tutto perchè sono amica di Tommaso, ho avuto un rapporto splendido.” Così svela: “Mamma e Tommaso erano amici anche prima di entrare nella Casa e il loro rapporto si è consolidato in questo percorso.”

Guenda Goria attacca: “Ora mia mamma Maria Teresa Ruta è la più sacrificabile”

Proprio in virtù di questo, Guenda Goria trova particolarmente strategico il comportamento di Tommaso Zorzi (e non solo): “Credo che a questo punto mandare in nomination una persona abbia un significato diverso rispetto a quello che poteva essere mesi fa. Le alleanze credo si stiano svelando a questo punto: Tommaso e Stefania, Giulia e Pierpaolo.” sottolinea. E conclude con un’affermazione tosta: “In questo gioco, quella più sacrificabile è mia madre e per questa è più attaccabile e questo mi fa stare male perché mamma è sempre stata carina e amorevole con tutti.”



