Guenda Goria: “Mamma fa paura, al GF Vip la isolano”/ “Dayane Mello? Grande dolore”

Anche Guenda Goria è vicina a Dayane Mello. La notizia della morte di suo fratello ha sconvolto la figlia di Maria Teresa Ruta che, in diretta su RTL 102.5 News con Francesco Fredella, ha espresso tutto il suo dolore. “Non ci sono parole per un dolore così profondo e il mio dispiacere è immenso. – ha esordito l’ex gieffina – Stimo profondamente Dayane per la forza che ha nell’affrontare la vita, la sua storia non è facile ma sono sicura che riuscirà ad affrontare anche questa prova durissima.”

Guenda ha poi detto la sua sulla scelta della Mello di rimanere in Casa al GF Vip: “Penso che sia una scelta individuale e che vada rispettata senza che nessuno possa sostituirsi ad una scelta così delicata. Comprendo una donna come Dayane possa decidere di rimanere all’interno di un ambiente all’interno del quale ora riesce a sentirsi protetta.” Tuttavia ha aggiunto: “Io rispetto qualsiasi tipo di scela anche se non so se avrei fatto la stessa scelta, probabilmente io avrei scelto di uscire, ma ognuno vive il suo dolore come meglio crede.”

Guenda Goria, stoccata ai gieffini: “Cercano di isolare mamma perché sanno che è forte”

Cambiando argomento, Guenda Goria ha poi espresso la sua opinione sul possibile vincitore del Grande Fratello Vip 5: “Chi vince? Secondo me Dayane, ma indipendentemente da quanto accaduto. Lei è molto forte. – e ancora – Potrebbe essere anche mamma, per la quale tifo.” Proprio in merito a Maria Teresa Ruta, Guenda ha poi lanciato una stoccata ai suoi ex coinquilini: “Mamma in realtà è al Grande Fratello grazie al pubblico, perché se fosse stato per i componenti della Casa sarebbe già uscita. Adesso il gioco si sta facendo molto duro e la sensazione che ho è che molti nella Casa tendono ad isolare mamma perché hanno capito la sua forza e vorrebbero isolarla anche da altri componenti.”



