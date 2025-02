Guenda Goria, sorpresa a mamma Maria Teresa Ruta al Grande Fratello: “Mi manchi”

È stata una sorpresa toccante quella fatta da Guenda Goria a fare sua mamma Maria Teresa Ruta in diretta al Grande Fratello. L’ex gieffina ha fatto il suo ritorno nella Casa per regalare a sua madre parole di grande stima e affetto, confermandole, inoltre, che il suo nipotino Noah sta bene e cresce. Il bambino ha infatti avuto dei problemi di salute, che oggi sembrano fortunatamente superati.

Alba, nonna di Tommaso Franchi al GF: "Lui e Mariavittoria? Sono un po' gelosa"/ "Ma se è contento, va bene"

“Devo dire che mi manchi, oggi più di ieri, oggi che sono diventata mamma ho bisogno ancora più di te. – ha dichiarato la pianista alla mamma – Quando sono stanca la sera, sono nervosa, basta una tua parola e tutto va a posto. Sono molto emozionata a vederti, questa è una casa che tu ami, che hai amato tanto, e voglio dirti che apprezzo tantissimo il fatto che tu sia tornata qui, anche superando alcuni dispiacere che forse l’ultima volta avevi nel cuore, perché tu hai amato tanto questa casa e dimostri a me e a tutti che c’è sempre una seconda possibilità per farsi comprendere ancora meglio e amare.”

Shaila e Lorenzo Spolverato fingono al GF? Mattia Fumagalli svela tutto/ Signorini sconvolto: "Molto grave"

Maria Teresa Ruta, perché il suo ingresso al Grande Fratello è slittato: “Il piccolo Noah aveva bisogno di lei”

Guenda ha dunque tenuto a sottolineare come ora che è anche lei mamma riesce a comprendere tante cose di Maria Teresa e ad apprezzarle maggiormente. L’idillio è stato poi interrotto da Alfonso Signorini, che ha confermato l’indiscrezione secondo la quale Maria Teresa avrebbe dovuto fare il suo ritorno al GF a ottobre, ma ha chiesto di slittare proprio per trascorrere il Natale col suo nipotino appena nato. “È stata una scelta molto importante perché spesso diamo la salute per scontata ma a volte non lo è. – ha commentato allora l’ex gieffina – Il piccolo Noah aveva bisogno di me e della mia mamma, di avere tutti accanto, e ora sono qui per dire a mamma che sta benissimo, che stiamo tutti benissimo e Noah sta crescendo, ha messo peso”. In merito alla salute del bambino, la stessa Maria Teresa Ruta ha aggiunto: “Era una situazione molto complessa ma i medici sono stati straordinari.”