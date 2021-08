Guenda Goria: “Mia mamma non voleva incontrare Mirko”/ “Ho sofferto tanto e lei…”

Guenda Goria è intervenuta questo pomeriggio in diretta su Rtl 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri, rilasciando ai microfoni dell’emittente radiofonica la sua prima intervista ufficiale dopo l’estate. Inevitabilmente, il discorso è ricaduto quasi subito sulla sua situazione sentimentale, con particolare riferimento alla reazione della mamma, Maria Teresa Ruta, quando si è rifiutata di conoscere l’attuale fidanzato della figlia, Mirko Gancitano.

Guenda Goria: "Nozze con Mirko Gancitano? Aspetto proposta"/ Lui "Sono 2.0, falla tu"

Una decisione che aveva portato Guenda a dire di sentirsi imbarazzata e che oggi lei stessa ha voluto commentare così: “Inizialmente era riottosa a incontrarlo, poi l’incontro c’è stato ed è andato tutto splendidamente. Le sue sono preoccupazioni vere, che lei ha nei miei confronti, perché io sono una donna entusiasta quando mi innamoro. Più che altro la capisco, perché lei mi ha visto soffrire tanto in passato, per cui giustamente, essendoci io e Mirko conosciuti da pochi mesi, lei preferisce aspettare che questa storia sia stabile”.

Guenda Goria contro Maria Teresa Ruta: "Pensi solo a te"/ "Eviti di conoscere Mirko"

GUENDA GORIA: “MIA MADRE FRENATA CON MIRKO”

Guenda Goria, ancora sulle frequenze di Rtl 102.5, ha rivelato di avere vissuto subito un forte innamoramento nei confronti di Mirko e, al tempo stesso, di comprendere anche la reazione di sua madre, “un po’ frenata per via di quello che abbiamo vissuto in passato”. La fase di impasse, tuttavia, pare essere definitivamente superata e la storia d’amore tra la giovane e il suo compagno procede a gonfie vele, anche in questo periodo in cui gli impegni lavorativi li stanno tenendo lontani e separati l’uno dall’altra.

Guenda Goria "Vacanza e incontro tra Mirko e Maria Teresa Ruta"/ Lui "Presto insieme"

Curiosità: Gancitano ha incrociato in Rai a Roma il papà di Guenda Goria, il celebre giornalista Amedeo, che ha da poco cessato la sua attività televisiva, proprio mentre il futuro genero ha iniziato a lavorare come regista della trasmissione di “Linea Verde”, impegnata da sempre a raccontare e descrivere – visivamente e non solo – il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA