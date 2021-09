Guenda Goria: “Mio papà Amedeo va rispettato”/ “È poligamo, al GF Vip lo sedurrà…”

Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano sono intervenuti in qualità di ospiti nel corso della puntata di oggi, martedì 14 settembre 2021, di “Trends&Celebrities”, contenitore radiofonico di Rtl 102.5 News condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, parlando, immancabilmente, dell’ingresso di Amedeo Goria nella casa del Grande Fratello Vip, avvenuto nella serata di ieri. Subito hanno destato grande scalpore le sue dichiarazioni effettuate nel corso della diretta televisiva, quando ha affermato di voler entrare nella Casa più spiata d’Italia da single, nonostante da alcuni mesi faccia coppia fissa con Vera Miales, con la quale ha anche vissuto una disavventura poche settimane fa in Francia.

Guenda ha messo da subito le cose in chiaro: “Mio papà è un uomo libero, che dopo la fine del matrimonio con mia mamma, Maria Teresa Ruta, ha deciso di non impegnarsi in maniera definitiva. Ha delle persone a cui vuole bene, ma lui non ha un tipo di affettività e lo dice anche. Lui è poligamo e bisogna avere rispetto verso tutti i modi di amare, anche il suo. Io tifo papà con grande amore al Grande Fratello e mi limito al mio ruolo di figlia. Vera? Non l’ho sentita, io sono sua figlia e sono con lui a prescindere: questi sono i legami veri e importanti”.

GUENDA GORIA: “MIO PAPÀ POTREBBE ESSERE SEDOTTO DA…”

Prima di concludere il discorso su Amedeo Goria, Guenda ha rassicurato tutti gli ascoltatori e i telespettatori sulle sue condizioni di salute, a seguito dell’intervento di endometriosi affrontato pochi giorni fa. “Mi sono ripresa molto bene, vado a momenti alterni, in cui mi sento leone, e altri in cui mi sento stanca. Tendo un po’ a strafare, sono uscita contro le prescrizioni mediche…”. A controllarla da vicino ci pensa il suo uomo, Mirko, che, buttandola sul ridere, ha dichiarato: “La mia preoccupazione più grande? Chissà quando potremo tornare a fare l’amore…”.

Tornando al GF Vip, secondo Guenda suo papà Amedeo “è un tenero, si appassiona alle persone e alle donne in modo sempre curioso, anche a livello psicologico. Ci sono tante donne che potrebbero piacergli in maniera diversa, come Manila Nazzaro. Le tre principesse? Sono spumeggianti e simpatiche”. Mirko, invece, punta tutto su Ainett Stephens: “Gli piacerà, lo sento”. Infine, una battuta sull’amico Alex Belli, anch’egli concorrente del Grande Fratello Vip: “L’abbiamo sentito pochi giorni fa, siamo molto contenti del suo ingresso. Servirà a smorzare l’idea che si ha di Alex in generale. Sarà un personaggio di rottura, una figura che andrà molto lontano”.



