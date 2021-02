Guenda Goria: “Nessuno mi scrive messaggi hot sui social”/ “Sono l’intellettuale…”

Guenda Goria innamorata? Nella Casa del Grande Fratello Vip, le questioni di cuore della figlia di Maria Teresa Ruta sono spesso state argomento di discussione. Basta ricordare la storia d’amore con Telemaco, a lungo chiacchierata in Casa e anche una volta uscita, nei salotti di Barbara D’Urso. E ora? “Con Telemaco per il momento è finita.” ha dichiarato Guenda Goria a Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News.

Nel cuore della bella figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, almeno per ora, non c’è un uomo speciale: “Al momento non mi interessa nessuno, in questo momento mi tutelo da paparazzate, cose, anche se non è facilissimo perché in questo momento sono molto esposta quindi non voglio correre rischi di essere anche un po’ strumentalizzata.” ha precisato la musicista.

Guenda Goria hot: “Niente messaggini spinti, solo di stima sui social”

Proprio in diretta radio, Guenda si è però lasciata andare ad un simpatico ma anche un po’ piccante aneddoto. “Io ho amiche e amici che mi dicono che sui social scrivono delle cose osè, mandano i messaggini… con me non ci prova nessuno!” ha scherzato la Goria. Così ha aggiunto: “Mi mandano solo messaggi di stima. Tutti mi vedono insomma come la ragazza intellettuale.” Se queste sono le parole della Goria, ciò che è vero è che Guenda non è soltanto una ragazza molto intelligente e colta, ma è sicuramente una gran bellezza, molto apprezzata dal mondo maschile. Chissà che presto, magari proprio quando Maria Teresa Ruta concluderà la sua avventura al Grande Fratello Vip, Guenda non annunci di aver trovato l’uomo giusto.



