Guenda Goria operata d’urgenza: come sta?/ Maria Teresa Ruta: “É andato tutto bene”

Come sta Guenda Goria dopo l’operazione? Le parole di mamma Maria Teresa Ruta

Non sono stati giorni facili per Guenda Goria, il fidanzato Mirko Gancitano e tutta la sua famiglia. Dopo essersi sentita male improvvisamente ed essere stata ricoverata, Guenda ha scoperto di dover essere operata d’urgenza per una gravidanza extrauterina. Dopo l’operazione, il primo a rassicurare tutti è stato Mirko Gancitano che, dopo essersi scagliato contro gli haters, ha tirato un sospiro di sollievo per la buona riuscita dell’operazione. “Ciao ragazzi, scusate lo sguardo distrutto. L’operazione è andata bene, sono molto felice. Poi vi racconterà tutto nel dettaglio Guenda. Io posso dirvi che una tuba era andata. Sono dovuti intervenire subito. Almeno abbiamo risolto i problemi per la sua salute che per me è la cosa più importante”.

Guenda Goria, "Credo si sia rotta una tuba"/ L'aggiornamento choc sulla salute…

Superata la notte è stata poi Maria Teresa Ruta a condividere un video sul proprio profilo Instagram per rassicurare tutte le persone preoccupate per la salute di Guenda. “Ora lo possiamo dire… è andato tutto bene.. grazie davvero a tutti.. l’elenco sarebbe davvero lunghissimo”, ha scritto mamma Maria Teresa che, nel video, stringe Guenda mentre papà Amedeo Goria le dà un tenero bacio.

Guenda Goria, come sta?/ "Fuori pericolo ma devo stare vicina al 118 perché..."

Guenda Goria, le prime parole dopo l’operazione

Anche Guenda Goria, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, dopo essersi leggermente ripresa per l’operazione, ha aggiornato i followers sulle proprie condizioni. “L’operazione è andata bene. Mi hanno tolto una tuba… Dicono che non si poteva tenere più, purtroppo“, ha detto Guenda tra le storie di Instagram.

Successivamente, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha pubblicato un video in cui si lascia andare ad una riflessione sul perchè ha scelto di condividere la sua esperienza sui social. “Testimonianza, parole e pensieri. Si può incatenare un uomo, ma non il suo sguardo“, ha scritto nella didascalia che accompagna il video.

Mirko Gancitano contro haters: "Guenda finge? Vergognatevi"/ "Ha rischiato la vita…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA