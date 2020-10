Guenda Goria/ Papà Amedeo e Matilde Brandi “infieriscono” su di lei…

Guenda Goria mente? Su di lei in questi giorni si sono abbattute delle accuse davvero importanti e non solo da parte dei fan del Grande Fratello Vip 2020 che la trovano un po’ falsa e calcolatrice ma anche da parte di alcune persone ‘illustri’ che hanno avuto modo di conoscerla molto da vicino. Una di queste è Matilde Brandi. La showgirl ha fatto arrivare nella casa il video delle sue considerazioni sui gieffini e tra questi non manca la figlia di Maria Teresa Ruta alla quale ha consigliato di fare qualcosa di diverso se vuole davvero mostrarsi e dare una svolta alla sua vita e alla sua carriera altrimenti rimarrà sempre e solo la figlia di.. Al momento non ci sono state reazioni spropositate da parte della giovane ma chi la conosce sa bene che durante le dirette si infervora un po’.

AMEDEO GORIA INFIERISCE SULLA FIGLIA: “BIPOLARE E BELLICOSA”, LE SUE PAROLE ARRIVERANNO NELLA CASA?

Inutile dire che le parole che sono arrivate nella casa hanno un po’ scosso gli animi di tutti ma a stupire ancora di più con le sue parole è stato papà Amedeo Goria che proprio in un’intervista a Nuovo Tv ha definito la figlia bipolare e bellicosa ammettendo che lo è con lui proprio come lo è con gli altri uomini. Le sue dichiarazioni hanno lasciato tutti un po’ sconvolti e hanno fatto pensare al pubblico che ci sia qualcosa di Guenda che ancora non sappiamo visto che la stessa Ruta, parlando con lei di Telemaco, le ha fatto notare che non ha una vera e propria maturità sentimentale forse proprio per via del suo rapporto conflittuale con il padre. Cosa nasconde Guenda? Possiamo davvero fidarci di lei come gieffina e concorrente di questo Grande Fratello Vip 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA