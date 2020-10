Guenda Goria/ Piange disperata: “Nessuno mi sostiene”, poi attacca Massimiliano Morra

Guenda Goria piange disperata al Grande Fratello Vip 2020: “Nessuno mi sostiene”

Guenda Goria scoppia ancora in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La giovane figlia di Maria Teresa Ruta è rimasta molto colpita dalle parole usate del padre e questo l’ha segnata in questi quattro giorni lontani dalla diretta del programma. Per chi non avesse seguito lunedì scorso, Guenda ha letto i siti web che hanno riportato le esternazioni del padre che l’ha definita bipolare con lui e con gli uomini. Le dichiarazioni di Amedeo Goria non hanno ricevuto un commento vero e proprio in diretta da parte di Guenda mentre a fare la guerra al marito ci ha pensato proprio Maria Teresa Ruta convinta che lui non può parlare di lei in questo modo non solo perché sono cose da non dire ma soprattutto perché si è riferito così alla figlia, la stessa che ha abbandonato e allontanato per anni e forse nemmeno conosce così bene. Guenda Goria non ha passato una bella settimana e alla fine, a poche ore dalla diretta, si è sciolta in lacrime per via degli aerei che continuavano a passare sulla casa con dediche per tutti tranne che per lei: ‘Forse nessuno mi sostiene e mi ama’, conclude la figlia di Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria attacca Massimiliano Morra: “Ambiguo”

Per fortuna per Guenda Goria, subito dopo, un altro aereo ha sorvolato la casa con un messaggio per lei ma anche sulla stanza blu in confronto a quella arancione. Finalmente contenta la bella attrice può pensare alla puntata di oggi del Grande Fratello Vip, la stessa che potrebbe metterla a confronto con il padre. Dietro l’angolo, però, c’è ancora un altro possibile confronto, quello con Massimiliano Morra. In casa si torna nuovamente a parlare dell’attore e tutto perché proprio la figlia di Maria Teresa Ruta, parlando delle ultime nomination, ha etichettato come ambiguo il comportamento dell’attore che tante volte si è detto estraneo al gruppo dela stanza arancione e capace di pensare con la propria testa ma poi alla fine si unisce al branco anche in questo votando prima per la madre e poi anche per lei che, invece, ha sempre evitato di nominarlo perché lo ritiene un amico. Sul suo comportamento poco limpido dicono la loro anche Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando anche se le tre sembrano pronte a chiarire con il diretto interessato.



