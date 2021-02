Guenda Goria scoppia a piangere a Pomeriggio 5/ “Sto male per Dayane”, e sul padre…

Non riesce a trattenere l’emozione Guenda Goria a Pomeriggio 5. In studio si parla di rapporto difficile con i genitori e Barbara D’Urso, alla fine di un filmato, nota inevitabilmente la sua ospite in lacrime. Guenda ammette che a toccarla è il pensiero del lutto che ha colpito Dayane Mello: “Questo mi fa pensare quanto sia importante amarsi e non farsi la guerra. – precisa – Siamo davvero molto vicini a Dayane per questo dolore!” continua.

L’argomento, dunque, si sposta proprio sul rapporto con suo padre Amedeo, spesso difficile, e del fatto che Guenda spesso si ritrova a parlare di lui e del rapporto che ha con Maria Teresa Ruta. “Io parlo spesso dei miei genitori, però è una condizione di nascita. – precisa – Quando sono nata ero su tutte le copertine e poi, secondo me, parlare di genitori separati potrebbe essere d’esempio per tutti i figli di genitori separati.”

Guenda Goria: “Parlare della mia famiglia è inevitabile”

Caterina Collovati critica proprio questo suo eccessivo parlare dei suoi genitori, Guenda Goria allora chiarisce che: “La verità è che, essendo anche un’attrice, io neanche volevo parlarne, il fatto è che te lo chiedono sempre e ad un certo punto ho deciso di rispondere. Poi ho anche partecipato al Grande Fratello insieme a mia madre, quindi era proprio inevitabile che ci fosse un confronto familiare.” Karina Cascella, in collegamento, appare sospettosa, e fa notare la presenza dei paparazzi anche quando Guenda è a pranzo con suo padre, lei però chiude “Ma ci sono sempre purtroppo”, facendo ben capire che non è certo lei a chiamarli.



