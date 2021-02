Guenda Goria sfuriata al padre Amedeo/ Pranzo con incidente finale a Roma

Guenda Goria e il padre Amedeo sono usciti a pranzo insieme a Roma. La ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha scelto un outfit davvero originale per un veloce pranzo nella capitale, ma una volta usciti dal ristorante il loro incontro si è trasformato in un motivo di litigio. Proprio così, come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale Oggi, padre e figlia hanno concluso il pranzo nel peggiore dei modi. Guenda, infatti, fa una sfuriata al padre che facendo manovra non si è accorto di uno scooter che ha colpito in pieno. Per fortuna il guidatore non si è fatto nulla, ma tra i due c’è stato un acceso scontro. Anche Guenda ha deciso di intervenire: la figlia di Maria Teresa Ruta, senza mascherina, discuteva animatamente con il padre Amedeo. Non è dato sapere di cosa parlassero i due, ma possibile che il centro dei loro discorsi possa essere proprio Maria Teresa Ruta da settimane al centro del gossip. Prima per le battute di Filippo Nardi e poi per le rivelazioni sui suoi flirt passati: dal Principe Alberto di Monaco a quello con Francesco Baccini.

Guenda Goria e il rapporto con il padre Amedeo: “Ho un papà molto particolare che amo tanto”

Non è una novità che tra Guenda Goria e Amedeo Goria ci siano dei rapporti altalenanti. Durante la permanenza della “figlia di” all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria ha rilasciato una intervista alla stampa definendola “bipolare”. Un termine che ha turbato non solo la ex moglie Maria Teresa Ruta, ma anche la stessa figlia che ha commentato: “non ho parole. Non so come commentare le parole di mio papà. Dovrei parlare di altre persone per raccontare la mia storia. Mi dispiace per quello che dice”. Non solo, Guenda ha anche aggiunto: “ho un papà molto particolare che amo tanto. Forse si è senttio ferito per qualcosa che ho detto qui. Lui è un po’ geloso del rapporto che ho con mamma. Io credo che da un papà questi attacchi non sono belli. Lo abbraccio e non voglio dire nient’altro”.



