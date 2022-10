Guenda Goria: “Si chieda scusa a Marco Bellavia”/ “Bastava soltanto ascoltarlo”

Guenda Goria è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 ottobre 2022. Come puntualmente accade nel corso del programma, è stato dedicato ampio spazio all’argomento Grande Fratello Vip e al caso che ha riguardato da vicino Marco Bellavia e l’ex gieffina ha espresso il proprio punto di vista: “Il popolo della rete ha ragione a indignarsi, perché deve passare un messaggio di uguaglianza, non ci possono essere battaglie di serie a e battaglie di serie b. La cosa che più dispiace è che proprio i portatori di battaglie importanti abbiano bullizzato il povero Marco Bellavia che ha chiesto aiuto”.

Peraltro, come ha sottolineato la stessa Guenda Goria, Bellavia apertamente ha avuto il coraggio di chiedere aiuto e ha compiuto un passo in avanti. “Bastava soltanto ascoltare – ha proseguito la promessa sposa di Mirko Gancitano –. Molti di noi, soprattutto in questo momento post Covid, soffrono di ansia, di panico, di male di vivere”.

GUENDA GORIA: “MARCO BELLAVIA? NON SI REAGISCE ALLA VIOLENZA CON ALTRA VIOLENZA”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Guenda Goria ha rivelato che lei e i suoi “vecchi” compagni di avventura nella Casa del Grande Fratello Vip si sono raccolti idealmente in un abbraccio attorno a Marco Bellavia e si sono detti che “se ci fossimo stati noi nella Casa, questo non sarebbe mai potuto accadere. Sono molto colpita, perché tutti questi concorrenti hanno sofferto, sono stati emarginati, anche dalla tv, come lo stesso Giovanni Ciacci“.

Infine, Guenda Goria ha lanciato un messaggio, con annesso appello finale legato alla questione che ha scosso queste prime settimane di Grande Fratello Vip: “Non reagiamo alla violenza con altra violenza. Ciò che non uccide non è vero che fortifica, rende più aridi. Si chieda scusa a Marco Bellavia”.

