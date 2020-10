“Guenda Goria sta recitando, è bugiarda”/ Patrizia Rossetti difende Maria Teresa Ruta

Il rapporto tra Guenda Goria e Maria Teresa Ruta è sotto la luce dei riflettori. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Guenda ha parlato più volte del rapporto, a volte complicato, che ha avuto con i genitori soffermandosi sulla scelta di Maria Teresa Ruta d’inseguire, ad un certo punto, la sua felicità personale andando a vivere con quello che è attualmente il suo compagno. Nel corso dell’ultima puntata serale con Alfonso Signorini, Guenda ha parlato del periodo in cui aveva solo 17 anni quando, con il fratello Gianamedeo che di anni ne aveva 14, si ritrovò sola per il desiderio della madre d’inseguire l’amore. Una confessione che ha portato Maria Teresa a piangere per diverse ore all’interno della Casa e a cercare un confronto con la figlia. A difendere, però, la conduttrice è l’amica Patrizia Rossetti che si è scagliata contro Guenda Goria smentendo le sue parole.

PATRIZIA ROSSETTI ATTACCA GUENDA GORIA E DIFENDE MARIA TERESA RUTA

Patrizia Rossetti, amica di Maria Teresa Ruta, durante la puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 21 ottobre, si scaglia contro Guenda Goria. Secondo quanto raccontato dalla Rossetti, Guenda non sarebbe stata totalmente sincera quando ha parlato del rapporto con la madre e delle scelte di quest’ultima. “Ha detto delle cose molto brutte su sua madre. Io conosco molto bene Maria Teresa e non si sognerebbe mai di abbandonare la figlia. Lei non ha abbandonato per niente i suoi figli. Guenda è un po’ bugiardetta a volte”, ha detto la Rossetti. Patrizia, inoltre, ha aggiunto che Guenda, a 17 anni, conviveva già con il suo ex compagno con cui ha avuto una storia durata 14 anni. “Guenda sta recitando, ha fatto finta di aver compreso Maria Teresa”, ha concluso la Rossetti. Alfonso Signorini mostrerà tale dichiarazioni a Guenda e a Maria Teresa nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip 2020?



