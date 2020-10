Guenda Goria/ Storia con Telemaco “Ne ho subite di tutti i colori ma mamma…” (GF Vip)

Guenda Goria non ha preso molto bene la vicenda che la riguarda relativa alla sua relazione con Telemaco Dell’Aquila. In un confronto con Stefania Orlando, la figlia di Maria Teresa Ruta ha rotto il silenzio sfogandosi ed ammettendo di esserci rimasta male per quanto emerso nella precedente puntata del GF Vip. Guenda ha lamentato la sua insofferenza anche rispetto alla reazione della madre che, subito dopo la puntata, l’avrebbe in qualche modo evitata. La giovane ha spiegato di aver avuto difficoltà a parlarle anche prima di entrare al GF Vip ed all’amica ha rivelato: “Io ne ho subite di tutti i colori in questa situazione”, sempre da parte della ex moglie. Stefania, pur accogliendo il suo sfogo, ha però cercato di farle capire che da madre, Maria Teresa non può non avere un senso di protezione nei suoi confronti: “Se vede che prima ti fanno vedere la ex moglie che se ne esce con questa frase sibillina che potrebbe farti passare per la rovina famiglie, cosa che non è… l’insinuazione è quella, che tu sei quella che ha rubato il marito a una famiglia, e invece non è così, giustamente tua mamma, come ogni madre, vorrebbe per la figlia un uomo libero”, ha commentato la Orlando rivolgendosi all’amica con estrema tenerezza.

GUENDA GORIA, LO SFOGO CON STEFANIA ORLANDO

L’intimità affettiva di Guenda Goria è stata al centro del suo sfogo delle passate ore. La giovane ha lamentato la mancanza di comprensione ed appoggio da parte della madre nei suoi confronti, nonostante la situazione molto delicata. La Goria ha ribadito a Stefania Orlando di aver evitato di raccontarle una serie di cose dal momento che “io ho subito una situazione pesantissima e non l’ho mai detta… come fai a dire a una mamma che sei stata da sola in un paese straniero con una persona che ricattava un uomo che vive da un’altra parte ma pretendeva che lui stesse da solo usando l’arma di un figlio?”. Guenda ha persino ammesso di essersi vergognata per loro (Telemaco e l’ex moglie). La giovane ha anche svelato di aver dovuto risolvere tutta una serie di problemi prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip e di aver desiderato dalla madre solo un minimo di protezione. La gieffina è comunque decisa ad andare avanti per la sua strada ma vorrebbe tanto un confronto con la madre tentando di spiegare cosa l’ha spinta a comportarsi in questo modo ma trovando già la risposta: “Per amore… per cosa altrimenti? Perchè io per amore farei qualsiasi cosa”, ha chiosato.



