Guenda Goria su eliminazione Maria Teresa Ruta/ “Ingiusto, mamma meritava la finale!”

Guenda Goria non ha ancora digerito l’eliminazione della madre dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. L’ex concorrente si è lasciata andare ad uno sfogo durante una diretta Instagram di Francesco Oppini. Tutto parte proprio da una richiesta di quest’ultimo, che ha chiesto all’amica di riproporre la sua reazione dopo l’uscita di Maria Teresa Ruta dal reality. «Non è possibile, sono incavolata nera, mamma meritava la finale. Questo che piaccia o no è un dato di fatto. È stata una grande protagonista», ha dichiarato la giovane attrice di teatro.

Pur essendo felice di riabbracciare la madre, Guenda Goria è comunque molto perplessa per la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia. «Io torno alla vita con la sua eliminazione assolutamente ingiusta. Diamole un bacione, ho dormito tutta la notte insieme a lei, ma non meritava l’eliminazione». Per Guenda Goria, dunque, Maria Teresa Ruta doveva arrivare almeno alla finale per giocarsela con gli altri concorrenti che come lei hanno dato tanto al reality.

GUENDA GORIA, SFOGO PER USCITA MARIA TERESA RUTA

Francesco Oppini ha poi preso in giro Guenda Goria per la reazione all’eliminazione dal Grande Fratello Vip 5. L’attrice dal canto suo ha dichiarato nella diretta Instagram dell’amico: «Meritava di arrivare in finale con altri che hanno dato tanto. Va bene far vincere qualcun altro, ma l’eliminazione di ieri non mi è piaciuta, lo avrete notato». Nel discorso si è inserito poi Enock Barwuah, anche lui stupito dall’uscita di Maria Teresa Ruta al televoto del reality. «Io voglio dire una cosa. Avete fatto uscire le Ruta. Quando è uscita Guenda il gioco ha smesso di funzionare un po’». Allora è intervenuto Francesco Oppini per attaccarlo scherzosamente: «Ma che ca*zo stai dicendo?». La spiegazione è arrivata da Cecilia Capriotti: «Faceva dinamiche, ora non le fa nessuno». Ma il figlio di Alba Parietti è apparso ironicamente perplesso: «Dinamiche? Qua parlano di dinamiche dopo 6 mesi. Io penso di essere su un pullmino di gente che non sta bene».

